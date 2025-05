Mamma Sinner abbandona il Centrale dopo il 6-1 incassato da Jannik: "Dal vivo non le finisco mai..."

A rappresentare la famiglia nell'angolo dell'azzurro è rimasto papà Hans Petter: "Lui non si fa problemi", spiega Siglinde. E poi chissà che non sia intervenuta anche un po' di scaramanzia: dopo che la mamma è uscita dal Centrale, Sinner ha avviato l'operazione rimonta vincendo il secondo set 6-0 e il terzo 6-3 per guadagnarsi la finale a Roma. Nemmeno il "bagel" rifilato nel secondo parziale all'americano ha convinto Siglinde a riprendere posto nell'angolo di Jannik: "Non ci penso proprio a rientrare. Aspetto che finisca, continuo a passeggiare. E comunque, come dice mio figlio, mal che vada 'è solo un gioco' ". E allora non resta che sperare che mamma Siglinde domenica pomeriggio possa dedicarsi a un'altra passeggiata.