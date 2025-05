Internazionali d'Italia, Sinner dà appuntamento ai tifosi in finale

Dopo la vittoria contro Tommy Paul che gli è valso un posto in finale contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha voluto ringraziare i supporter azzurri che l'hanno sostenuto sul Centrale del Foro Italico nel match contro l'americano e dare poi appuntamento ai tifosi per l'ultimo atto del torneo di domenica. "Grazie di cuore per ieri, ci vediamo domani", ha scritto l'altoatesino sul suo profilo Instagram a corredo di un paio di foto che lo ritraggono durante la semifinale.