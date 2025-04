Internazionali di Roma 2025: ufficiale il rientro di Sinner, otto azzurri in tabellone

Non c'era dubbi ma ora è ufficiale: Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma dopo la sospensione per doping per il caso Clostebol. Nella serata di lunedì è stata pubblicata ufficialmente l’entry list di singolare maschile dell’edizione numero 82 degli Internazionali BNL d’Italia, che si preannuncia da record per presenze complessive degli azzurri nei vari tabelloni. Sono otto gli italiani sicuri di essere al via, ma il plotone è destinato ad aumentare visto che non sono ancora state rese note le wild card e ci sono anche le qualificazioni da giocare. Oltre al numero 1 al mondo, al via Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e per la prima volta in assoluto Bellucci.