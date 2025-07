Wimbledon, Paolini out a sorpresa al secondo turno. Avanti Bellucci, interrotto Darderi

TABELLONE FEMMINILE

L'Italia perde la sua migliore rappresentante del tabellone femminile a Wimbledon: si chiude al secondo turno, infatti, l'avventura di Jasmine Paolini sull'erba londinese. La numero 5 al Mondo esce e con molti rimpianti, soprattutto per il vantaggio acquisito, mal gestito e infine perso contro Kamilla Rakhimova. La campionessa in doppio a Parigi 2024, infatti, parte bene visto che vola sul 3-1, annulla tre palle break in favore della russa ed è brava a trovare sul 5-4 il controbreak dopo aver perso il servizio. Sull'1-0 nel conto dei parziali, l'azzurra ha una grande occasione nel secondo game del secondo parziale: ben quattro chance di salire sul 2-0 e avvicinarsi al passaggio del turno, ma Rakhimova, numero 80 della classifica Wta, le annulla e successivamente si prende il break: tutto in parità, si va al terzo set. Qui, però, Paolini crolla rapidamente: perde subito il servizio e non riesce più a recuperare. Il massimo dello sforzo che deve fare Rakhimova è chiudere al quarto set point, ma l'eliminazione di Jasmine è inevitabile: finisce 4-6, 6-4, 6-4. A Bronzetti (contro Andreeva) e Cocciaretto (sfiderà Volynets) il compito di tenere alto il nome dell'Italia nel tabellone femminile di Wimbledon.