Tennis, Zverev sfida Sinner: "Lo voglio in finale a Roma, vediamo cosa accade questa volta"

RUUD DIFENDE SINNER: "INNOCENTE E SFORTUNATO"

Casper Ruud prende le difese di Jannik Sinner per il caso Clostebol e non nasconde una certa preoccupazione per quando gli è successo. "L'ho sempre considerato innocente ed estremamente sfortunato per quanto riguarda il modo in cui la sostanza è entrata nel suo organismo - ha spiegato il norvegese numero 6 al mondo - Certo che è un caso raro, ma è fisicamente possibile. È dura essere sospesi per tre mesi quando sei innocente. Non ho mai visto Jannik come qualcuno che avrebbe intenzionalmente drogato o imbrogliato. Siamo estremamente vulnerabili perché esposti a molte persone e luoghi diversi, a una miriade di cibi e paesi diversi..." ha sottolineato Ruud, confidando di viaggiare con una scorta di medicinali acquistati in Norvegia per evitare qualsiasi rischio.