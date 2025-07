Wimbledon, Sinner vince il derby con Nardi e accede al secondo turno

Primo set in completo equilibrio con Sinner molto efficace al servizio tanto da tentare a strappare il servizio al secondo game a Nardi che ha però dimostrato di essere un osso particolarmente duro. A favore del giovane azzurro si è vista una certa aggressività in risposta che ha permesso di ribaltare situazioni spinose come sul 4-3 per Sinner con l'altoatesino che ha sfruttato un doppio fallo dell'avversario per arrivare a un punto dal 5-3, venendo però prontamente recuperato da Nardi. Nel momento decisivo ha però sfoderato tutto il proprio talento prendendosi due palle break e vincendo così per 6-4 il primo set.