Giorgia Meloni accoglie Sinner a Palazzo Chigi: "L'Italia che ci piace"

A Palazzo Chigi

Il tennista ha riguardato col premier il punto della vittoria agli Australian Open: "Che bello vivere quel momento"

Giorgia Meloni ha ricevuto un sorridente Sinner con un "grandissimo", prima di vedere su uno schermo nel salone degli arazzi scorrere le immagini di un trionfo indimenticabile. "Che bello vivere quel momento", ha risposto il tennista. "L'Italia che ci piace: capace di credere in se stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta", ha scritto poi il premier in un messaggio sui social.

