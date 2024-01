Tennis: Sinner è sbarcato a Roma, nel pomeriggio dalla Meloni e giovedì al Quirinale

IL RITORNO

Nel pomeriggio l'incontro privato con la Premier poi tra due giorni dal Presidente Mattarella con gli azzurri di Davis

Sinner vince gli Australian Open 2024, le foto con la coppa

























© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia riabbraccia Jannik Sinner dopo il trionfo nella finale degli Australian Open. Il tennista azzurro è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino da Melbourne - con scalo nella notte a Dubai - intorno alle 12.30 tra gli applausi, cui lui ha risposto salutando con un sorriso. Era scortato dalle forze dell'ordine. Ora tappa in un albergo segreto e nel pomeriggio avrà un incontro privato con il Premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi insieme al presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Mercoledì è in programma una conferenza stampa e uno shooting fotografico a Roma in un luogo ancora da definire, poi giovedì alle 16 ci sarà l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i compagni di Davis, inizialmente rinviato dopo il trionfo degli azzurri a Malaga.

Un'occasione, quella dell'incontro con la Meloni, per portare all'azzurro i complimenti a nome di tutto il Governo per la vittoria all'Australian Open, il primo per un tennista italiano in uno Slam in singolare maschile dal 1976. "Un'impresa degna di un vero campione" aveva scritto la Premier sul suo profilo Twitter dopo la finale vinta in rimonta sul russo Daniil Medvedev.



Tutti vogliono Sinner: è arrivato anche l'invito 'ufficiale' a Sanremo da parte di Amadeus, con un video su Instagram. "Non devi cantare o ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso di tutti gli italiani", ha scritto per vincere le perplessità che avrebbe espresso Sinner. A giocare all'Atp 250 di Marsiglia in programma dal 5 all'11 febbraio però non andrà, e proprio nella settimana del Festival.