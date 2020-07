Federer palleggia sui tetti a Finale Ligure con Carola e Vittoria

NUOVO SPOT

Roger Federer è tornato a prendere in mano una racchetta. Non per allenarsi, ma per partecipare alle riprese di uno spot della Barilla, marchio di cui è testimonial. A meno di un mese dal nuovo intervento al ginocchio, il campione svizzero è stato avvistato sui tetti di una casa di Finale Ligure, esattamente dove durante il lockdown le due giovani tenniste liguri Vittoria Oliveri e Carola Pessina avevano scambiato alcuni palleggi tra un palazzo e l'altro diventando famose.

Vedi anche Tennis Due ragazzine giocano a tennis dal tetto: boom social

Scena che il noto marchio di pasta ha deciso di replicare sul tetto di un palazzo vicino al Tennis Club di Finale Ligure con Re Roger nei panni di uno "Sparring partner" d'eccezione per le due giovani di 13 e 11 anni. Una trovata che non è passata inosservata agli occhi degli abitanti della zona e i cui risultati presto arriveranno sulle tv di mezzo mondo. Tutto attendendo il ritorno in campo di Federer, previsto ormai per il 2021.