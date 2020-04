Due ragazzine giocano a tennis dal tetto: boom social

FINALE LIGURE

Il loro video è stato condiviso anche da Stefan Tsitsipas, numero sei del mondo. Vittoria Oliveri e Carola Pessine sono diventate celebri con la partita a tennis da un palazzo all'altro: "L'idea è nata perché giocare ci mancava tantissimo, e visto che da un edificio e l'altro sono solo dieci metri, abbiamo deciso di iniziare ad allenarci così" - raccontano le due giovanissime tenniste di Finale Ligure -. Lo hanno condiviso anche Sara Errani e Stefan Tsitsipas. Tennis e coronavirus: in Liguria si gioca sui tetti

"Siamo felicissime, continueremo ad allenarci così. Non riusciamo a credere al successo del nostro video". Poi spiegano che prima, avevano fatto tante prove e che i genitori hanno partecipato alla sfida: "Sono andati a recuperare le palline, ne abbiamo perse una marea perché sono finite in strada. Danni? Per il momento non abbiamo rotto nessun vetro".

Il video di Carola Pessina, 11 anni, che palleggia con la vicina di casa, Vittoria Oliveri, di due anni pi+ùgrande, da un terrazzo all'altro è stato postato su Facebook dal TC Finale Ligure e rilanciato dal sito dell'ATP facendo il giro del mondo e diventando virale: ha battuto tutti con diversi milioni di visualizzazioni.