Djokovic "traditore": è pronto a trasferirsi in Grecia

Rottura totale tra la Serbia e Novak Djokovic: il tennista, negli scorsi mesi, ha ripetutamente appoggiato le proteste degli studenti rivolte al governo di Aleksandar Vucic, presidente della Repubblica di Serbia dal maggio 2017. Nel corso dei tornei, in particolar modo a partire dal dicembre 2024, Djokovic ha sempre rivolto frasi di sostegno ai movimenti giovanili impegnati nelle azioni di protesta, raccogliendo rabbia e critiche da parte del governo in carica e dei suoi sostenitori.