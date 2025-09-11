Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Tennis
TENNIS

Djokovic "traditore": è pronto a trasferirsi in Grecia

Il tennista ha appoggiato le proteste contro il governo ed è stato duramente criticato

11 Set 2025 - 11:47

Djokovic "traditore": è pronto a trasferirsi in Grecia

Rottura totale tra la Serbia e Novak Djokovic: il tennista, negli scorsi mesi, ha ripetutamente appoggiato le proteste degli studenti rivolte al governo di Aleksandar Vucic, presidente della Repubblica di Serbia dal maggio 2017. Nel corso dei tornei, in particolar modo a partire dal dicembre 2024, Djokovic ha sempre rivolto frasi di sostegno ai movimenti giovanili impegnati nelle azioni di protesta, raccogliendo rabbia e critiche da parte del governo in carica e dei suoi sostenitori. 

La frattura tra le parti sembra, a questo punto, insanabile, a tal punto che Djokovic, additato come "traditore", avrebbe deciso di lasciarsi la Serbia alle spalle per trasferirsi in Grecia, ad Atene. Il tennista, considerato uno dei personaggi più rappresentativi della Serbia nel mondo e motivo di vanto per tutta la nazione, è rimasto deluso dal ciclone di critiche da cui è stato travolto, arrivando alla decisione di lasciare Belgrado.

Secondo i media internazionali, l'ex numero 1 al mondo e detentore di 24 titoli del Grande Slam sarebbe già volato in Grecia per iscrivere i due figli maggiori, Stefan e Tara, in una scuola di Atene, e avrebbe anche frequentato un tennis club della capitale per allenarsi con il figlio. 

