Djokovic sul caso Sinner-Clostebol: "Non l'ha fatto apposta ma è responsabile. Bravo a gestire la tempesta mediatica"

Senza usare giri di parole e con parole nette, Djokovic esprime la sua opinione. "Penso che non l'abbia fatto apposta, ma ovviamente è responsabile - ha dichiarato al noto podcast - Quando è successo, sono rimasto sinceramente scioccato. Credo che non l'abbia fatto di proposito. Ma il modo in cui è stato gestito l’intero caso è pieno di campanelli d’allarme". Secondo Nole, se Sinner fosse stato il numero 500 al mondo sarebbe incappato in una squalifica ben più pesante dei tre mesi con cui lo ha sanzionato la Wada. “C’è stata mancanza di trasparenza, incoerenza. E anche la comodità di una squalifica tra gli Slam, così da non perdersi nulla: è stato molto, molto strano - ha aggiunto Djokovic -. Quindi non mi piace proprio come è stato gestito quel caso. Si sentivano le voci di tanti altri giocatori, sia uomini che donne, che avevano avuto situazioni simili, denunciare sui media che era un trattamento di favore”.