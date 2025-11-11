Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Djokovic mette un punto alla carriera: "Finire alle Olimpiadi 2028 con la bandiera serba sarebbe bello"

Il fuoriclasse serbo ha rivelato le intenzioni sul futuro fissando come ultimo step in vista della rassegna a cinque cerchi in programma a Los Angeles 

di Redazione
11 Nov 2025 - 11:36

Novak Djokovic sembra avere già tutto deciso, motivo per cui la data del ritiro sarebbe ancora lontana. O meglio, in un futuro prossimo quantificabile in circa due anni e mezzo. Dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024, il fuoriclasse serbo punta a ripetersi a Los Angeles 2028 con l'obiettivo di chiudere in bellezza una lunghissima carriera.

"Per tutta la mia vita e la mia carriera, ho sempre avuto un piano mentale con diversi anni di anticipo: cosa voglio e come lo voglio. Dato che ho raggiunto tutti gli obiettivi possibili, ho parlato dei Giochi Olimpici del 2028 perché la mia intenzione è giocare ancora per molti anni - ha sottolineato Djokovic -. Finire alle Olimpiadi con la bandiera serba sarebbe bello. Non lo so, ci sono alcune cose che non sono completamente sotto il mio controllo. Sto cercando di essere il più sano possibile dal punto di vista fisico e mentale".

La "condition sine qua non" sarà quindi la salute che lo ha spesso rallentato negli ultimi mesi, come il problema alla spalla patito durante l'Atp 250 di Atene e che gli ha impedito di prendere parte alle Atp Finals. Il serbo non ha tuttavia intenzione di mollare, per lo meno sino a Los Angeles 2028. 

