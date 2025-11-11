Djokovic mette un punto alla carriera: "Finire alle Olimpiadi 2028 con la bandiera serba sarebbe bello"

"Per tutta la mia vita e la mia carriera, ho sempre avuto un piano mentale con diversi anni di anticipo: cosa voglio e come lo voglio. Dato che ho raggiunto tutti gli obiettivi possibili, ho parlato dei Giochi Olimpici del 2028 perché la mia intenzione è giocare ancora per molti anni - ha sottolineato Djokovic -. Finire alle Olimpiadi con la bandiera serba sarebbe bello. Non lo so, ci sono alcune cose che non sono completamente sotto il mio controllo. Sto cercando di essere il più sano possibile dal punto di vista fisico e mentale".