Novak Djokovic torna ad attaccare Jannik Sinner per il caso Clostebol: "La questione del doping è una nuvola che lo seguirà"

Il 38enne serbo ha messo in dubbio il trattamento ricevuto dall'azzurro in seguito alla positività: "La maggior parte dei giocatori pensa ci sia del favoritismo"

di Redazione
11 Nov 2025 - 10:55

“La questione del doping è una nuvola che lo seguirà, così come la nuvola del Covid seguirà me”. Parola di Novak Djokovic che è tornato a parlare di Jannik Sinner e del caso Clostebol, proprio nel bel mezzo delle ATP Finals. Il fuoriclasse serbo non ha mai accettato la versione dell'altoatesino e la squalifica di tre mesi, confermando i propri dubbi nel corso di un'intervista al programma web “Piers Morgan Uncensored”.

Nell'anteprima pubblicata su Youtube, il 38enne di Belgrado si è scagliato contro Sinner muovendo sospetti sul trattamento ricevuto dal numero 2 al mondo: "Ci sono giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto. Quindi il problema sono l’incoerenza e la mancanza di trasparenza - ha sottolineato Djokovic -. Sono stato davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, dal fatto che siamo rimasti all’oscuro per cinque mesi. La maggior parte dei giocatori pensa ci sia del favoritismo. Sembra si possa quasi influenzare l’esito se sei un top player, se hai accesso ai migliori avvocati e a determinate risorse”.

