Tennis
DOPO LA VITTORIA

Djokovic-show: balletto per la figlia Tara. "Finale Sinner-Alcaraz? Pronto a rovinare i piani"

Il serbo in semifinale contro lo spagnolo: "Sarò pronto"

03 Set 2025 - 11:48

Novak Djokovic ha festeggiato la vittoria su Taylor Fritz nei quarti di finale degli Us Open con alcuni passi di danza sulla musica del film di successo 'KPop Demon Hunters', che gli sono stati insegnati da sua figlia Tara, che ieri ha compiuto 8 anni. Dopo aver incontrato Fritz a rete al termine della partita vinta per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, Djokovic ha iniziato il suo balletto all'Arthur Ashe Stadium. Il 24 volte campione del Grande Slam ha definito la vittoria "un grande regalo per Tara. "A casa facciamo diverse coreografie, e questa è una di quelle", ha raccontato, "spero di farla sorridere quando si sveglierà domani mattina".

Visualizza il post su Twitter

E ancora: "Non mi sento molto fresco in questo momento: ma ho due giorni di riposo. Recupero, e per Alcaraz sarò pronto". "La cosa positiva - spiega il serbo - sono i due giorni di riposo che mi attendono. Spero di arrivare al match con Alcaraz in buone condizioni, per poter sostenere anche una battaglia di 5 set. Probabilmente tutti aspettano con ansia la finale tra Sinner e Alcaraz, ma cercherò di mandare all'aria i piani della maggior parte delle persone".

