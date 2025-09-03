Djokovic-show: balletto per la figlia Tara. "Finale Sinner-Alcaraz? Pronto a rovinare i piani"

Novak Djokovic ha festeggiato la vittoria su Taylor Fritz nei quarti di finale degli Us Open con alcuni passi di danza sulla musica del film di successo 'KPop Demon Hunters', che gli sono stati insegnati da sua figlia Tara, che ieri ha compiuto 8 anni. Dopo aver incontrato Fritz a rete al termine della partita vinta per 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, Djokovic ha iniziato il suo balletto all'Arthur Ashe Stadium. Il 24 volte campione del Grande Slam ha definito la vittoria "un grande regalo per Tara. "A casa facciamo diverse coreografie, e questa è una di quelle", ha raccontato, "spero di farla sorridere quando si sveglierà domani mattina".