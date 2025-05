Novak Djokovic allontana il ritiro: "Vuole giocare sino alle Olimpiadi del 2028"

A rivelarlo è l'amministratore delegato delle Lacoste Thierry Guibert che ha spiegato come Djokovic stia lavorando per il rinnovo di sponsorizzazione: "Novak vorrebbe continuare a giocare almeno fino alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Stiamo discutendo del rinnovo in questo momento e non ho dubbi che troveremo un accordo conveniente per entrambe le parti entro poche settimane. Dall'inizio di questa collaborazione, ha vinto metà dei suoi titoli del Grande Slam con noi. Ha dato un contributo significativo allo sviluppo del marchio negli ultimi anni".