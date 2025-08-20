Boniface: tecnica, forza fisica e la capacità di rialzarsi sempre dopo una caduta

Nato a Lagos, in Nigeria, il 23 dicembre del 2000, ha iniziato a giocare in una squadra giovanile del suo Paese, il Real Sapphire, poi il 4 marzo del 2018 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Bodoe Glimt, in Norvegia. In tre stagioni ha totalizzato 66 presenze ufficiali e 23 reti, compresa quella segnata nell'esordio europeo, 6-1 contro i lituani del Kauno Zalgiris il 27 agosto del 2020. A quel punto della sua carriera però aveva già affrontato il suo primo terribile esame: nel marzo del 2019 si era rotto il legamento crociato. Il lungo recupero sembrava avere dato i suoi frutti ma durante i festeggiamenti per il titolo vinto alla fine del campionato 2019-20, il ginocchio era tornato a gonfiarsi. Boniface aveva in mano un'offerta importante, quella del Bruges, che dovette rifiutare. E nel frattempo aveva anche perso la mamma dopo una lunga malattia. "Avevo perso il Bruges, avevo perso la mamma e avevo perso il ginocchio. Non avevo più interesse per il calcio. Mangiavo e bevevo tutto quello che capitava, cercavo qualcosa che mi facesse felice. Praticamente non ero più un calciatore". Fu necessaria una seconda operazione.