Qualificazioni Us Open, cinque azzurri in campo

20 Ago 2025 - 16:28

Sono cinque gli italiani ancora in corsa nelle qualificazioni dello US Open, tutti in campo oggi per il secondo turno. Federico Cinà (numero 216 del ranking), alla prima partecipazione in uno Slam nel circuito maggiore, qualificazioni comprese, dopo il successo all'esordio sullo svizzero Dominic Stricker (205), affronterà al secondo turno il 28enne argentino Federico Agustin Gomez (206, nessun precedente). Da junior, proprio allo US Open ha ottenuto il suo miglior risultato, la semifinale dell'edizione 2023.

Matteo Gigante (131) alla terza partecipazione nelle qualificazioni dello US Open ha superato per la prima volta il primo turno battendo in rimonta il lituano Edas Butvilas (237). Al secondo turno affronterà Coleman Wong (174), ventenne di Hong Kong che si allena da quando ne aveva 17 alla Rafa Nadal Academy. Il mancino romano l'ha battuto nell'unico precedente confronto diretto, quest'anno al secondo turno di qualificazioni del Challenger di Nottingham-2 sull'erba.

Giulio Zeppieri (260), iscritto grazie al ranking protetto, punta alla prima partecipazione allo US Open in tabellone principale. Ha tentato due volte le qualificazioni, perdendo al primo turno nel 2021 e nel match decisivo per l'accesso al main draw nel 2023. Quest'anno ha già superato le qualificazioni a Parigi e a Wimbledon. Dopo aver superato all'esordio, in rimonta il libanese Hady Habib (166), giocherà contro il portoghese Jaime Faria (118). Lucrezia Stefanini (149) disputa per la quinta volta le qualificazioni allo US Open con la speranza di centrare per la prima volta l'accesso al tabellone principale. In carriera ha giocato tre Slam in main draw. Con il successo al primo turno di Vitalia Diatchenko, che aveva battuto anche nei due precedenti, se la vedrà con Carol Zhao (230). Francesco Passaro (121) partecipa per la quarta volta alle qualificazioni dello US Open, con l'obiettivo di entrare per la prima volta nel main draw. Battendo il taiwanese Yu Hsiou Hsu (198) ha eguagliato il suo miglior risultato a Flushing Meadows. Per raggiungere per la prima volta il turno decisivo dovrà battere il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (226, nessun precedente). Complessivamente negli Slam ha superato solo una volta le qualificazioni, all'Australian Open 2025, dove ha raggiunto il secondo turno grazie alla vittoria per ritiro su Grigor Dimitrov all'esordio.

