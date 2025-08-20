Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Motogp
MOTO GP

Bagnaia in cerca di riscatto: "In Ungheria per ripartire subito"

Dopo la delusione dello scorso fine settimana, Pecco ci riprova al Balaton: "Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il GP in Austria"

20 Ago 2025 - 16:38
1 di 23
© Ducati Corse
© Ducati Corse
© Ducati Corse

© Ducati Corse

© Ducati Corse

Dopo un digiuno di 33 anni si torna a correre in Ungheria, questa volta al Balaton Park, il circuito realizzato sulle rive del Lago Balaton che ospita il 14esimo Round della stagione 2025. In terra magiara, si disputò lo storico TT alle porte di Budapest tra il 1924 e il 1931, ma è solo nel 1990 che il GP d’Ungheria – all’Hungaroring – ospitò la Premier Class (sole due edizioni – 1990 e 1992). Un debutto a tutti gli effetti per il Ducati Lenovo Team e i suoi piloti.

Poche ore per ricaricare le batterie dopo il GP in Austria e reduce dalla nona vittoria della stagione, la sesta consecutiva, Marc Márquez tornerà al lavoro sulla Desmosedici GP con l’obiettivo di allungare sempre più la striscia di risultati positivi. Nonostante il test di inizio agosto in sella alla Panigale V4S proprio al Balaton Park, tante le incognite per un circuito all’esordio nel calendario MotoGP. 

In pista per familiarizzare con il tracciato nelle scorse settimane anche Pecco Bagnaia che si lascia alle spalle un weekend complicato a Spielberg. Dopo le buone sensazioni nelle prove, non è riuscito a concretizzare in gara e a ripetere quanto fatto nelle ultime tre edizioni. Top10 finale e tanta voglia di rifarsi. Per entrambi appuntamento a venerdì 22 agosto, alle ore 10.45 locali, per la prima sessione di prove libere. Queste le loro parole affidate al sito della Ducati

Leggi anche

Le pagelle: Marquez serial winner, Bagnaia con le polemiche non si risale

 LE PAROLE DI MARQUEZ

“Sono molto felice, ho centrato finalmente la vittoria in Austria! Mancava nella mia lista e sono anche molto contento di averlo fatto con Ducati. Mi hanno fregato per tre anni consecutivi proprio all’ultima curva prima della bandiera a scacchi. Detto questo, torniamo subito in pista al Balaton, un tracciato dove non abbiamo riferimenti se non i dati della Panigale V4S. Ovviamente sarà un’altra storia, ci aspetta un venerdì un po’ più impegnativo del solito con tante incognite, questa volta non solo legate al meteo”.

LE PAROLE DI BAGNAIA

“Sono contento di tornare subito in pista per lasciarmi alle spalle il GP in Austria. Dopo un buon venerdì, abbiamo fatto fatica. Continuiamo ad analizzare i dati e torniamo al lavoro. Sul tracciato del Balaton partiamo tutti un po’ da zero. Come Ducati dobbiamo sfruttare il vantaggio di aver girato qui ad inizio agosto. Dobbiamo capire i veri riferimenti con una moto come la Desmosedici GP che, rispetto alla Panigale V4S, ha un potenziale decisamente maggiore”.  

motogp
marquez
bagnaia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

01:07
mgp25

La sfida Bagnaia-Marquez infiamma anche MotoGP 25

00:26
Buon compleanno dottor Rossi

Buon compleanno dottor Rossi

00:37
Spavento per Jorge Martin. Brutta caduta durante i test con Aprilia

Spavento per Jorge Martin: brutta caduta durante i test con l'Aprilia

02:20

Martin: "Voglio portare l'Aprilia a vincere"

01:56
DICH APRILIA BEZZECCHI 30/1 DICH

Bezzecchi: "Voglio fare dei bei risultati"

01:34
A tu per tu con Marc Márquez

A tu per tu con Marc Márquez

05:13
DICH PECCO BAGNAIA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Bagnaia non si nasconde: "Punto a vincere il Mondiale"

04:33
DICH MARQUEZ PRES. DUCATI 20/1 DICH

Marquez allontana la pressione: "Bagnaia è il favorito"

03:24
DICH GIGI DALLIGNA PRES. DUCATI 20/1 DICH

Dall'Igna carico: "Avere due campioni è un vantaggio"

02:40
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Fantastico avere il numero 1, è stato facile decidere di portarlo"

04:30
DICH BEZZECCHI - APRILIA DICH

Bezzecchi: "Da Martin posso imparare tutto"

14:44
aprilia

Aprilia si presenta a Milano

00:56
apriliapiloti

Martin e Bezzecchi "scoprono" l'Aprilia

00:57
aprilairsgp25

Aprilia, ecco la RS-GP25 di Martin e Bezzecchi

00:57
A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

A Tavullia spettacolo con Vale e compagni

I più visti di Motogp

Bagnaia: "Faccio fatica a capire, non so più gestire la gomma dietro"

Primo successo in Austria per Marquez, Aldeguer e Bezzecchi sul podio

Le pagelle: Marquez serial winner, Bagnaia con le polemiche non si risale

Marquez: "Grande vittoria ma rimaniamo concentrati". Bezzecchi: "Ho dato tutto"

Acosta rientra ai box... dalla porta di servizio: l'incredibile scena al Red Bull Ring VIDEO

Marc Marquez imbattibile anche in Austria

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:50
Rissa Rowe-Rabiot, Longoria scioccato: "Mai visto nulla di simile in uno spogliatoio"
17:46
Modena, Sarris rinnova fino al 2027
MCH KRSTOVIC A ZINGONIA 20/8 MCH
17:31
Atalanta, Krstovic è arrivato a Zingonia
17:25
Toro, Zapata: "Prematuro parlare di obiettivi'
17:17
Il messaggio di Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco, resto positivo". Oggi consulto decisivo