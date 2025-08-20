Bagnaia in cerca di riscatto: "In Ungheria per ripartire subito"

Dopo un digiuno di 33 anni si torna a correre in Ungheria, questa volta al Balaton Park, il circuito realizzato sulle rive del Lago Balaton che ospita il 14esimo Round della stagione 2025. In terra magiara, si disputò lo storico TT alle porte di Budapest tra il 1924 e il 1931, ma è solo nel 1990 che il GP d’Ungheria – all’Hungaroring – ospitò la Premier Class (sole due edizioni – 1990 e 1992). Un debutto a tutti gli effetti per il Ducati Lenovo Team e i suoi piloti.



Poche ore per ricaricare le batterie dopo il GP in Austria e reduce dalla nona vittoria della stagione, la sesta consecutiva, Marc Márquez tornerà al lavoro sulla Desmosedici GP con l’obiettivo di allungare sempre più la striscia di risultati positivi. Nonostante il test di inizio agosto in sella alla Panigale V4S proprio al Balaton Park, tante le incognite per un circuito all’esordio nel calendario MotoGP.



In pista per familiarizzare con il tracciato nelle scorse settimane anche Pecco Bagnaia che si lascia alle spalle un weekend complicato a Spielberg. Dopo le buone sensazioni nelle prove, non è riuscito a concretizzare in gara e a ripetere quanto fatto nelle ultime tre edizioni. Top10 finale e tanta voglia di rifarsi. Per entrambi appuntamento a venerdì 22 agosto, alle ore 10.45 locali, per la prima sessione di prove libere. Queste le loro parole affidate al sito della Ducati.