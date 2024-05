Djokovic in crisi: perde a Ginevra con Machac e Sinner vede il numero 1

TENNIS

Roland Garros decisivo per la vetta del ranking Atp: Nole dovrà arrivare almeno in semifinale per difendere il trono

© Getty Images E' terminato con più ombre che luci l'avvicinamento di Nole Djokovic al Roland Garros. All'ATP 250 di Ginevra il campione serbo è infatti uscito in semifinale contro il n°44 dal ranking Tomas Machac col punteggio di 6-4, 0-6, 6-1 dopo 2 ore e 8 minuti di gioco. Risultato che conferma i forti dubbi sulle condizioni di Nole, certifica la crisi del serbo e tiene tutto aperto nella lotta per il primo posto con Jannik Sinner. Per difendere il rpimato ed evitare il sorpasso in vetta, infatti, Djokovic a Parigi dovrà arrivare almeno in semifinale.

Arrivato al Roland Garros senza aver disputato finali in stagione e con cinque sconfitte, sei considerando anche la United Cup, sulla terra rossa di Ginevra Nole non è riuscito a trovare i colpi, il ritmo e le sensazioni giuste in vista dell'Open di Francia.

Dopo aver vinto a fatica i primi due match, il serbo con Machac ha giocato a intermittenza mostrando problemi importanti col servizio e qualche difficoltà fisica che ha influito pesantemente sul crollo nel terzo set. Prestazione che da un parte non lascia sicuramente buone indicazioni a Nole in vista dell'inizio del Roland Garros e dall'altra sembra invece avvicinare Jannik Sinner al trono del ranking.