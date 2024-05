Tennis, Sinner ottimista per il Roland Garros: "L'anca non mi preoccupa"

TENNIS

Il numero 2 al mondo pronto per lo Slam parigino: "La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie"

"L'anca non mi preoccupa". Parola di un'ottimista Jannik Sinner protagonista in conferenza stampa in vista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam al via sui campi in terra battuta di Parigi. "Ho deciso di giocare perché è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie", ha dichiarato il numero 2 del mondo come riportato da Supertennis. "Ho giocato punti negli ultimi tre giorni, sono fiducioso: starò sempre meglio. Ma anche al livello di condizione che ho adesso, so che posso giocare un buon tennis" ha aggiunto Sinner, che non gioca dal match vinto contro Karen Khachanov negli ottavi a Madrid e nelle ultime settimane si è sottoposto a una di serie di esami e terapie al J Medical.

Vedi anche Tennis Berrettini, niente Roland Garros: "Non sono pronto, torno sull'erba" "Sono qui perché è un torneo importante, perché sto cercando di imparare anno dopo anno come giocare meglio sulla terra battuta - ha detto Sinner in conferenza stampa durante il MediaDay - Poi potrebbe essere importante anche perché ci saranno le Olimpiadi sul rosso. E comunque è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. Abbiamo deciso dopo gli esiti molto positivi degli ultimi esami, stiamo lavorando duro per tornare in condizione. Ho fatto lunghi giorni di allenamento e ho capito che l'anca regge".

Per Sinner, il cui miglior risultato a Parigi resta il quarto di finale al debutto nel 2020, c'è la possibilità di diventare il numero uno del mondo, ma l'azzurro guarda soltanto a sé stesso: "Vengo al club, faccio le mie cose, me ne vado - ha detto -. So che potrebbe succedere, ma il mio lavoro è intanto essere pronto lunedì. Ho un avversario da affrontare e spero di poter mostrare un bel tennis. Penso solo a questo, per tutte le altre domande ci sarà tempo: nessuno può predire il futuro".

Il torneo di Sinner, che nella scorsa stagione si è fermato a sorpresa al secondo turno, inizierà infatti lunedì contro Christopher Eubanks, statunitense numero 43, che ha battuto nell'unico precedente confronto diretto. Nel suo quarto di finale c'è il polacco Hubert Hurkacz, possibile semifinale con Carlos Alcaraz.