Un gigante sulla strada di Sinner: Diallo prova a fermare l'azzurro al Masters 1000 di Cincinnati

Il risultato di maggior spicco rimane però il terzo turno agli US Open 2024, un traguardo che dice molto del talento di Diallo, in grado di costruire le proprie vittorie. L'altezza elevata gli consente di colpire la pallina con una potenza notevole e di poter ferire l'avversario da fondo campo. Per Sinner sarà quindi fondamentale variare il gioco e provare a sfiancare l'avversario con palle corte e scambi prolungati. Più facile a farsi che a dirsi, ma se l'azzurro punta a conservare la vetta della classifica ATP, sarà fondamentale superare anche questop ostacolo.