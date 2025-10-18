Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Rune abbandona: "Ho sentito saltare il tendine"

18 Ott 2025 - 22:28

Una semifinale che prometteva spettacolo si è trasformata in un incubo per Holger Rune. Il giovane tennista danese, impegnato nel torneo ATP 250 di Stoccolma, è stato costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert, lasciando il campo in lacrime dopo essersi fermato improvvisamente durante uno scambio, con il punteggio sul 6-4, 2-2 a suo favore. L'episodio drammatico è avvenuto quando Rune ha cominciato a zoppicare sul piede sinistro, già fasciato nella zona della coscia. Il danese ha chiamato il fisioterapista e, con la voce rotta dall'emozione, ha dichiarato di aver "sentito saltare il tendine d'Achille". I minuti successivi sono stati di pura tensione: Rune è rimasto immobile, visibilmente provato, prima di essere aiutato a uscire dal campo dal team medico. Il pubblico è rimasto in silenzio, consapevole di trovarsi di fronte a un momento delicatissimo per la carriera del giovane scandinavo. Il match, che sembrava destinato a offrire spettacolo, si è trasformato in una tragedia sportiva. Humbert, pur coinvolto suo malgrado, ha mostrato grande sensibilità mentre l'avversario veniva assistito. Il francese ha poi avanzato in finale, ma l'attenzione di tutti era ormai rivolta al dramma vissuto da Rune. Nelle prossime ore il danese si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Le prime impressioni non sono positive: se si trattasse di una rottura del tendine, il recupero potrebbe richiedere diversi mesi, con conseguenze pesanti sulla preparazione per la prossima stagione.

Ultimi video

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

00:59
arena

Arena celebra la comunità del nuoto con una nuova campagna

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

I più visti di Altri Sport

CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:51
Short track, World Tour Montreal: quarti Nadalini in 1.500 mt e Sighel sui 500
23:48
Sci: al media day Fisi video dedicato a Matteo Franzoso
22:28
Tennis, Rune abbandona: "Ho sentito saltare il tendine"
21:56
Volley: Supercoppa italiana femminile, Milano batte Conegliano
21:43
Atletica: domani la Neapolis Marathon, keniani favoriti