Calcio

Torino, Cairo: "Toro doveva tirare fuori tutto, l'ha fatto"

18 Ott 2025 - 22:27

"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortun,a ma la squadra e il mister hanno fatto un lavoro incredibile": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la vittoria contro il Napoli. "Ho parlato con Simeone e mi ha detto una cosa verissima - continua il patron granata - cioè che quando c'è un pubblico del genere che ti sostiene, non si può non vincere". Ora il calendario appare meno proibitivo: "Ma non parliamo di squadre facili, sono tutte gare difficilissime - conclude Cairo - e ricordiamoci che a Parma, che sembrava più semplice rispetto alle quattro iniziali, abbiamo perso".

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

01:04
MCH PSV GO AE MCH

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

00:45
DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

00:54
DICH JURIC PRE LAZIO 18/10 DICH

Juric: "Non firmo per il pari"

01:08
DICH ITALIANO OK OK 18/10 DICH

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

01:12
DICH CUESTA PRE GENOA 18/10 DICH

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

02:03
DICH TUDOR PRE COMO 18/10 DICH EDL OK

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

01:21
Salvezza, che pomeriggio

Salvezza, che pomeriggio

01:37
Il nuovo San Siro

Il nuovo San Siro

01:51
Conte l'anti-Torino

Conte l'anti-Torino

02:19
Oggi Torino Napoli

Oggi Torino Napoli

01:44
Leao, tabù San Siro

Leao, tabù San Siro

01:55
Made in Argentina

Made in Argentina

02:40
Stasera Roma-Inter

Stasera Roma-Inter

01:32
Domani Como-Juventus

La Juve all'esame Como

01:41
Pioli sfida il suo Milan

Pioli sfida il suo Milan

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

23:36
Inter, Sommer: "Tre punti importanti fuori casa"
23:24
Inter, Bonny: "lavorato di squadra con grande spirito"
23:08
Inter, Barella: "Serviva fiducia e Chivu è stato un esempio"
22:27
Torino, Cairo: "Toro doveva tirare fuori tutto, l'ha fatto"
21:25
Torino, Baroni: "Questa vittoria ci aiuterà a migliorare, Simeone straordinario"