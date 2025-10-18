Torino, Cairo: "Toro doveva tirare fuori tutto, l'ha fatto"

"Era il momento di tirare fuori tutto, l'abbiamo fatto: ci vuole anche un pizzico di fortun,a ma la squadra e il mister hanno fatto un lavoro incredibile": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la vittoria contro il Napoli. "Ho parlato con Simeone e mi ha detto una cosa verissima - continua il patron granata - cioè che quando c'è un pubblico del genere che ti sostiene, non si può non vincere". Ora il calendario appare meno proibitivo: "Ma non parliamo di squadre facili, sono tutte gare difficilissime - conclude Cairo - e ricordiamoci che a Parma, che sembrava più semplice rispetto alle quattro iniziali, abbiamo perso".