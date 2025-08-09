Tennis: Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Uno dei debutti in un torneo più agevoli della già grande e vincente carriera di Jannik Sinner: difficile trovare un difetto al numero uno al Mondo, soprattutto dopo un doppio 6-1 a Daniel Galan che matura in appena un'ora di gioco. Volendo cercare il pelo nell'uovo, l'unico, concede una palla break al momento di chiudere per il primo set, ma il vincitore di Wimbledon non cede mai il servizio. In avvio vola subito sul 4-0, mentre nel secondo si prende per tre volte la battuta del colombiano, e pure sul 2-0 ha ben cinque occasioni per il 3-0 anche se senza riuscire a sfondare. Si tratta però di piccolezze: il risultato non è mai in discussione. Il prossimo avversario sarà uno tra Baez e Diallo, ma se Sinner dovesse tenere questo ritmo e queste prestazioni (anche se Galan è numero 144 della classifica Atp), sarebbe davvero difficile fermare la rincorsa del tennista, al momento, più forte del Mondo.



MUSETTI, LA CRISI CONTINUA

Benjamin Bonzi si conferma la bestia nera dell'Italia a Cincinnati 2025: al debutto, il francese aveva eliminato Matteo Arnaldi. Al secondo turno, fa fuori in rimonta Lorenzo Musetti, che dopo quasi tre ore di gioco e un set di vantaggio saluta il Masters 1000 in Ohio. Eppure, l'inizio è positivo, perché il primo set sorride al toscano capace di imporsi 7-5. Ma già in avvio sono evidenti le lacune al servizio, visto che va avanti 3-0 ma si fa recuperare. E servono due break di fila per imporsi 7-5 ed evitare subito il crollo. Nel secondo, il francese domina e va sul 5-1: Musetti può solo recuperare uno dei due break, ma la parità nel conto dei parziali è inevitabile. Il terzo e decisivo set si apre con un break in favore di Bonzi, ma l'italiano pareggia (1-1). Sarà poi anche lui ad avere due palle break per trovare un potenziale allungo decisivo, ma il 6-6 è inevitabile. L'azzurro riesce pure a risalire dal 4-2 al 4-4, ma perde i tre punti che regalano il 5-7, 6-4, 7-6(4) a Bonzi. Ora, il transalpino sfiderà Tsitsipas o Maroszan, mentre Musetti torna subito a casa.