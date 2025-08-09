Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis: Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati

Jannik vince facilmente 6-1, 6-1. Bonzi, che aveva eliminato anche Arnaldi, fa fuori Lorenzo in rimonta al tie-break del terzo set

09 Ago 2025 - 21:43
© Getty Images

© Getty Images

Debutto sul velluto per Jannik Sinner a Cincinnati: nell'Atp 1000 dell'Ohio, il numero uno al Mondo domina contro il colombiano Daniel Galan, imponendosi 6-1, 6-1 in un'ora di gioco e qualificandosi per il terzo turno, dove se la vedrà contro Baez o Diallo. L'Italia, però, perde Lorenzo Musetti, che vince il primo set ma cede a Bonzi: il francese passa in rimonta e al tie-break del terzo parziale, finisce 5-7, 6-4, 7-6(4).

Uno dei debutti in un torneo più agevoli della già grande e vincente carriera di Jannik Sinner: difficile trovare un difetto al numero uno al Mondo, soprattutto dopo un doppio 6-1 a Daniel Galan che matura in appena un'ora di gioco. Volendo cercare il pelo nell'uovo, l'unico, concede una palla break al momento di chiudere per il primo set, ma il vincitore di Wimbledon non cede mai il servizio. In avvio vola subito sul 4-0, mentre nel secondo si prende per tre volte la battuta del colombiano, e pure sul 2-0 ha ben cinque occasioni per il 3-0 anche se senza riuscire a sfondare. Si tratta però di piccolezze: il risultato non è mai in discussione. Il prossimo avversario sarà uno tra Baez e Diallo, ma se Sinner dovesse tenere questo ritmo e queste prestazioni (anche se Galan è numero 144 della classifica Atp), sarebbe davvero difficile fermare la rincorsa del tennista, al momento, più forte del Mondo.

MUSETTI, LA CRISI CONTINUA
Benjamin Bonzi si conferma la bestia nera dell'Italia a Cincinnati 2025: al debutto, il francese aveva eliminato Matteo Arnaldi. Al secondo turno, fa fuori in rimonta Lorenzo Musetti, che dopo quasi tre ore di gioco e un set di vantaggio saluta il Masters 1000 in Ohio. Eppure, l'inizio è positivo, perché il primo set sorride al toscano capace di imporsi 7-5. Ma già in avvio sono evidenti le lacune al servizio, visto che va avanti 3-0 ma si fa recuperare. E servono due break di fila per imporsi 7-5 ed evitare subito il crollo. Nel secondo, il francese domina e va sul 5-1: Musetti può solo recuperare uno dei due break, ma la parità nel conto dei parziali è inevitabile. Il terzo e decisivo set si apre con un break in favore di Bonzi, ma l'italiano pareggia (1-1). Sarà poi anche lui ad avere due palle break per trovare un potenziale allungo decisivo, ma il 6-6 è inevitabile. L'azzurro riesce pure a risalire dal 4-2 al 4-4, ma perde i tre punti che regalano il 5-7, 6-4, 7-6(4) a Bonzi. Ora, il transalpino sfiderà Tsitsipas o Maroszan, mentre Musetti torna subito a casa.

tennis
musetti
sinner
cobolli
sonego

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

04:12
DICH COBOLLI DA WIMBLEDON DICH

Cobolli su Wimbledon: "Con le scarpette da calcio sarei nella top 5"

02:29
DICH PAOLINI DA WIMBLEDON DICH

Paolini: "Wimbledon per me speciale"

I più visti di Tennis

Sinner torna al Six Kings Slam da detentore ma sulla locandina c'è un errore...

Alcaraz mette Sinner nel mirino: il piano di Carlitos per prendersi il 1° posto del ranking

L'ambizione di Alcaraz: "Entro fine anno voglio tornare numero uno al mondo"

La campagna Us Open di Sinner scatta oggi a Cincinnati: in serata contro Galan

Sinner e Alcaraz, ancora loro: sorrisi e chiacchiere a Cincinnati. Il VIDEO

Sinner pronto per Cincinnati: "Arrivo con la spinta di Wimbledon, il gomito non fa più male"

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:00
Prosegue la marcia trionfale dell'Italia verso gli Europei: battuta anche la Lettonia
21:53
De Bruyne show: il Napoli dà spettacolo, ma poi si fa spaventare dal Girona
MCH NAPOLI-GIRONA 3-2 MCH
21:44
De Bruyne dà spettacolo: 3-2 Napoli sul Girona
21:43
Sinner in scioltezza con Galan, Musetti subito out a Cincinnati
21:38
Juve, Tudor: "Mercato? C'è sintonia con la società"