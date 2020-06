Coronavirus, trema il tennis: dopo Dimitrov, positivi anche Coric e Troicki

CORONAVIRUS

Con tre mesi di ritardo il Coronavirus fa tremare il mondo del tennis professionistico. Dopo Grigor Dimitrov, anche Borna Coric e Viktor Troicki hanno annunciato infatti la loro positività al Covid-19. Di recente i tre hanno partecipato all'Adria Tour, torneo esibizione organizzato da Novak Djokovic in Serbia e Croazia con spalti gremiti di spettatori e senza alcun tipo di precauzione anti-contagio. Evento ora finito al centro di una vera a propria bufera. Oltre ai tre giocatori, anche Marco Panichi, preparatore fisico di Djokovic e Kristijan Groh, allenatore di Dimitrov, sono risultati infatti positivi al Coronavirus.

Una situazione potenzialmente molto pericolosa, che ha costretto lo stesso Djokovic e il suo staff a volare a Belgrado per sottoporsi al test. "Sta bene, non ha sintomi ma, comunque, deve fare il test e poi vedremo cosa succederà'", ha fatto sapere il suo entourage in una nota. Djokovic era il volto dietro l'Adria Tour, una serie di esibizioni giocate a Belgrado e a Zara, in Croazia, questo fine settimana. Un modo per allontanare la paura e far ripartire il tennis, fermo da tre mesi a causa della pandemia.

Anche il primo ministro croato Andrej Plenkovic è stato tra gli spettatori del resort sulla spiaggia che ha ospitato il torneo e pertanto pure lui sarà sottoposto a tampone. Ma non solo, perché c'è il rischio che scoppi un vero e proprio focolaio di coronavirus visto che Coric, Djokovic e altri giocatori, tra cui Marin Cilic, hanno giocato a basket con una squadra locale la scorsa settimana e hanno posato insieme per delle foto. "Mi dispiace davvero per qualsiasi danno che potrei aver causato", ha detto Coric, che ha esortato tutti coloro che hanno avuto contatti con lui a sottoporsi ai controlli. Infine i due top ten Dominic Thiem e Alexander Zverev, che hanno giocato nella capitale serba, hanno annunciato che si sarebbero auto-isolati nonostante siano risultati negativi al tampone. "Mi scuso profondamente con chiunque abbia potenzialmente messo a rischio giocando a questo torneo", ha scritto Zverev su Twitter.

instagram Continua a far discutere il comportamento di Novak Djokovic in relazione all'emergenza coronavirus. Alla vigilia della prima tappa dell'Adria Tour, il numero 1 al mondo ha organizzato una partitella di calcio a Belgrado a cui hanno preso parte diversi colleghi, come Thiem, Zverev, Troicki, Krajinović, Lajović, Kuzmanović e Dzumhur. Nella squadra di Nole anche l'attuale tecnico del Partizan ed ex attaccante del Parma Savo Milosevic. Tanti sorrisi, gol, ma anche il mancato rispetto del distanziamento sociale.





instagram

Inevitabili le polemiche, con il tennista australiano Nick Kyrgios che ha fortemente condannato l'organizzazione dell'Adria Tour: "Questo è quello che succede se non si rispettano i protocolli di sicurezza". Dal canto suo l'ATP ha annunciato che sta continuando a "pianificare e adattare" le sue precauzioni e i protocolli relativi alla pandemia con un occhio alla prevista ripresa delle competizioni del 14 agosto. In un comunicato, diramato dopo le positivita' di Dimitrov e Coric, l'ATP ha affermato che "continua a sollecitare una stretta osservanza del distanziamento sociale e delle linee guida per la salute e la sicurezza, al fine di contenere la diffusione del virus". La scorsa settimana, ATP e WTA hanno annunciato la ripresa dei rispettivi tour nel mese di agosto.

