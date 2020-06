Us Open, Djokovic: "Con questi protocolli impossibile giocare"

"Se mi chiedete oggi se giocherei gli Us Open, vi direi di no". Prima la freddezza di Rafa Nadal e adesso le forti perplessità di Novak Djokovic sul torneo su campi di Flushing Meadows a New York. previsti dal 24 agosto al 13 settembre (decisione entro la fine di giugno). "Dovremo dormire in alcuni hotel vicino all'aeroporto e dovremo essere testati due-tre volte alla settimana. Avremo il diritto di portare con noi soltanto una persona. Con queste restrizioni è praticamente impossibile giocare", ha affermato il numero uno del mondo, che agli Us Open ha trionfato in tre occasioni, nel 2011, 2015 e 2018, L'anno scorso è stato costretto al ritiro agli ottavi per un dolore alla spalla.