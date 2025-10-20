Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Coppa Davis: Sinner rinuncia alla Final Eight, Alcaraz invece ci sarà

Lo spagnolo inserito tra i convocati per la fase finale in programma a Bologna

di Redazione
20 Ott 2025 - 17:07
© Getty Images

© Getty Images

Al contrario di Sinner, Carlos Alcaraz è nella lista dei convocati per la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. La Spagna è fin qui composta anche da Jaume Munar, Pedro Martínez Portero e Marcel Granollers, ai quali dovrebbe aggiungersi un quinto giocatore che sarà reso noto in seguito. Una lista che rimane quindi provvisoria, oltre che incompleta, poiché tre dei cinque nomi potranno subire modifiche fino al giorno prima dell'esordio della Spagna. Alcaraz arriverà alla Coppa Davis dopo aver disputato le ATP Finals, alle quali si è qualificato lo scorso luglio dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon. Il murciano, che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, punta a concludere l'anno in testa al ranking maschile.

Leggi anche

Alcaraz rilancia subito la sfida: "Ora sci e kart". Sinner: "Facciamolo"

La Spagna debutterà nelle Finals di Coppa Davis 2025 affrontando nei quarti di finale la Cekia, una squadra che schiererà due top 20 ATP come Jiri Lehecka e Jakub Mensik, oltre a Tomas Machac (31° nel ranking), che quest'anno ha vinto il suo primo titolo sconfiggendo Alejandro Davidovich nella finale dell'ATP 250 di Acapulco. In caso di vittoria, la Spagna affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Argentina e Germania. Dall'altra parte del tabellone presenti i padroni di casa e Campioni in carica dell'Italia, l'Austria, la Francia e il Belgio. 

DITE LA VOSTRA

Sinner rinuncia alla Coppa Davis: ha fatto bene?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
alcaraz
coppa davis
tennis

