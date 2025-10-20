Coppa Davis: Sinner rinuncia alla Final Eight, Alcaraz invece ci sarà

Al contrario di Sinner , Carlos Alcaraz è nella lista dei convocati per la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis, che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre. La Spagna è fin qui composta anche da Jaume Munar, Pedro Martínez Portero e Marcel Granollers, ai quali dovrebbe aggiungersi un quinto giocatore che sarà reso noto in seguito. Una lista che rimane quindi provvisoria, oltre che incompleta, poiché tre dei cinque nomi potranno subire modifiche fino al giorno prima dell'esordio della Spagna. Alcaraz arriverà alla Coppa Davis dopo aver disputato le ATP Finals, alle quali si è qualificato lo scorso luglio dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon. Il murciano, che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, punta a concludere l'anno in testa al ranking maschile.