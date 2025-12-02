Coppa Davis, Fognini attacca Volandri dopo l'esclusione dalla squadra: "L'essere uomo richiede confronti"

"Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c'era lui, Volandri: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente - ha confessato Fognini durante la nuova puntata del programma Rai "Belve" -. Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L'essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. Perchè mi ha escluso? Chiedetelo a lui. È andata così, non l'ho accettata e non l'accetterò mai".