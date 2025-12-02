Logo SportMediaset

Coppa Davis, Fognini attacca Volandri dopo l'esclusione dalla squadra: "L'essere uomo richiede confronti"

Il 38enne ligure si è scagliato contro il capitano della Nazionale dopo l'ultima esclusione: "È andata così, non l'ho accettata e non l'accetterò mai".

di Redazione
02 Dic 2025 - 17:11

Fabio Fognini ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, eppure il tennista ligure lo fa con qualche rammarico, a partire dall'ultima esclusione dalla squadra di Coppa Davis. Il 38enne di Arma di Taggia è rimasto molto amareggiato dalla scelta del capitano Filippo Volandri che, nonostante un ultimo incontro a Wimbledon, non ha dato spiegazioni al ligure

"Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c'era lui, Volandri: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla, neanche un complimento per la carriera. Non mi ha detto niente - ha confessato Fognini durante la nuova puntata del programma Rai "Belve" -. Non mi è stato chiarito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più ridicola. L'essere uomo richiede confronti, a volte anche se con pareri diversi. Perchè mi ha escluso? Chiedetelo a lui. È andata così, non l'ho accettata e non l'accetterò mai".

Da Alcaraz a Nadal, passando per Sinner: il mondo del tennis celebra Fognini dopo il ritiro

Fognini ha raccontato inoltre di un periodo particolarmente difficile e legato in particolare agli attacchi di panico, una sensazione che ha lasciato il segno nel ligure: "Non sono mai stato così male. La prima volta è successo al Roland Garros - ha spiegato l'ex vincitore del Masters 1000 di Montecarlo -. Avrei potuto guadagnare molto di più, ma per gli atteggiamenti che ho avuto qualche multa è arrivata. La più salata? Agli US Open, una multa da 96mila euro". 

