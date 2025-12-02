Sinner e il silenzio sulla morte di Pietrangeli: un rapporto mai sbocciato e il possibile cordoglio privato

La morte di Nicola Pietrangeli ha lasciato un grande vuoto nel tennis italiano, sconvolgendo l’intero movimento e accendendo l’affetto di tutti i rappresentanti della Nazionale, dal capitano Filippo Volandri a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Chi invece non si è espresso pubblicamente è Jannik Sinner, a conferma di un rapporto mai sbocciato e divenuto sempre più tormentato.