Volley: Mondiali per Club in Brasile, tre squadre italiane in campo

05 Dic 2025 - 12:04

Il Brasile, paese simbolo della pallavolo, si prepara a ospitare a dicembre il Campionato Mondiale per Club FIVB di pallavolo femminile e maschile 2025, due appuntamenti di primo piano che chiuderanno un anno straordinario segnato da eventi dedicati alla celebrazione di questo sport in tutto il mondo. Tre squadre italiane - una maschile e due femminili - prenderanno parte alla competizione, pronte a confrontarsi con alcune delle migliori formazioni del panorama internazionale in un'edizione che si annuncia particolarmente avvincente. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World. Saranno le squadre femminili a dare il via all'attesa competizione internazionale: dal 9 al 14 dicembre, nella città di San Paolo, in Brasile, l'Italia sarà rappresentata da due eccellenze del volley: Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano, vincitrice della CEV Champions League 2024 e Savino Del Bene Scandicci. La città di Belém, in Brasile, è pronta ad accogliere il Mondiale per Club FIVB di pallavolo maschile 2025, dal 16 al 21 dicembre, otto squadre provenienti da tutto il mondo scenderanno in campo per contendersi il titolo iridato. A rappresentare l'Italia ci sarà la una sola squadra: Sir Sicoma Monini Perugia. 

