Libere 1: Norris brucia Verstappen, Leclerc terzo davanti ad Antonelli

La resa dei conti di Abu Dhabi scatta con i primi due della classifica generale già al verticedi Stefano Gatti
© Getty Images
Solo otto millesimi separano Lando Norris da Max Verstappen al termine del primo turno di prove libere di Yas Marina. Il leader della classifica generale sigla in un minuto, 24 secondi e 485 millesimi il miglior tempo della sessione davanti al quattro volte campione del mondo olandese che lo insegue nel ranking mondiale a soli dodici punti. Si rivede nelle posizioni che contano la Ferrari: Charles Leclerc è terzo a soli sedici millesimi da Norris e precede Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes a 123 millesimi dalla vetta. Assente per questa prima sessione Oscar Piastri: il terzo contendente per il titolo salta per regolamento il turno inaugurale del weekend: al suo posto sulla MCL39 il rookie mesicano Pato O'Ward, autore del quattordicesimo tempo (+0.761). Anche in casa Ferrari formazione "anomala": Lewis Hamilton ai box, in pista sulla sua SF-25 Arthur Leclerc (fratello minore di Charles) che ottiene il sedicesimo tempo a 875 millesimi dal leader.
© Getty Images
Tornando in alto, a chiudere la top five è Nico Hulkenberg (+0.144). George Russell è sesto davanti all'altra Sauber di Gabriel Bortoleto e alla Hasa-Ferrari di Oliver Bearman. Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) completano la top ten. Migliore dei rookie in pista (titolari esclusi) il giapponese Ryo Hirakawa che - al volante della Haas solitamente guidata da Esteban Ocon - si ferma solo alle porte della prima pagina della classifica (undicesimo). Nove in totale i rookie in pista. Dodicesimo tempo per Isack Hadjar: è... l'ultimo a contenere entro il mezzo secondo (492 millesimi) il ritardo dal miglior tempo, indice di una sessione tiratissima e supercompetitiva. Curiosamente il neo pilota Red Bull 2026 è anche l'ultimo tra i piloti titolari in pista. Davanti a lui appunto Hirakawa, alle sue spalle gli otto rookie. Caso più unico che raro, Aston Martin schiera una formazione completamente diversa da quella abituale: il terzo pilota AM 2026 Jak Crawford e Cian Shields in pista (penultimo e ultimo tempo per loro), Fernando Alonso e Lance Stroll ai box