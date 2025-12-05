Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE LIBERE 1

Libere 1: Norris brucia Verstappen, Leclerc terzo davanti ad Antonelli

La resa dei conti di Abu Dhabi scatta con i primi due della classifica generale già al vertice

di Stefano Gatti
05 Dic 2025 - 12:24
© Getty Images

© Getty Images

Solo otto millesimi separano Lando Norris da Max Verstappen al termine del primo turno di prove libere di Yas Marina. Il leader della classifica generale sigla in un minuto, 24 secondi e 485 millesimi il miglior tempo della sessione davanti al quattro volte campione del mondo olandese che lo insegue nel ranking mondiale a soli dodici punti. Si rivede nelle posizioni che contano la Ferrari: Charles Leclerc è terzo a soli sedici millesimi da Norris e precede Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes a 123 millesimi dalla vetta. Assente per questa prima sessione Oscar Piastri: il terzo contendente per il titolo salta per regolamento il turno inaugurale del weekend: al suo posto sulla MCL39 il rookie mesicano Pato O'Ward, autore del quattordicesimo tempo (+0.761). Anche in casa Ferrari formazione "anomala": Lewis Hamilton ai box, in pista sulla sua SF-25 Arthur Leclerc (fratello minore di Charles) che ottiene il sedicesimo tempo a 875 millesimi dal leader.

© Getty Images

© Getty Images

Tornando in alto, a chiudere la top five è Nico Hulkenberg (+0.144). George Russell è sesto davanti all'altra Sauber di Gabriel Bortoleto e alla Hasa-Ferrari di Oliver Bearman. Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) completano la top ten. Migliore dei rookie in pista (titolari esclusi) il giapponese Ryo Hirakawa che - al volante della Haas solitamente guidata da Esteban Ocon - si ferma solo alle porte della prima pagina della classifica (undicesimo). Nove in totale i rookie in pista. Dodicesimo tempo per Isack Hadjar: è... l'ultimo a contenere entro il mezzo secondo (492 millesimi) il ritardo dal miglior tempo, indice di una sessione tiratissima e supercompetitiva. Curiosamente il neo pilota Red Bull 2026 è anche l'ultimo tra i piloti titolari in pista. Davanti a lui appunto Hirakawa, alle sue spalle gli otto rookie. Caso più unico che raro, Aston Martin schiera una formazione completamente diversa da quella abituale: il terzo pilota AM 2026 Jak Crawford e Cian Shields in pista (penultimo e ultimo tempo per loro), Fernando Alonso e Lance Stroll ai box

formula 1
gp abu dhabi
prove libere 1
norris
verstappen
leclerc
antonelli

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Montezemolo attacca la Ferrari: "Sono arrabbiato, deluso e preoccupato per il futuro"

Minacce di morte per Kimi Antonelli, la Mercedes invia il dossier alla FIA

DICH MONTEZEMOLO SU F1 DICH

Montezemolo: "Spero sia un anno importante per la Ferrari"

"Oggi ho guidato un camion", così Prost fu licenziato da Ferrari

Leclerc: "Soddisfatto del mio lavoro, ma non dei risultati. Mondiale? Vince Norris"

Norris: "Non chiederò ordini di scuderia" Verstappen: "Divertiamoci"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Roma, rebus attacco
13:35
Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo
DICH BUONFIGLIO TORCIA OLIMPICA DICH
13:40
Buonfiglio sulla torcia olimpica: "Contento ed emozionato"
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH
13:39
Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"
13:39
Australian Open: Sinner e Musetti con Alcaraz e Kyrgios alla Opening Week
13:36
La "Classe 2025" a cena ad Abu Dhabi: Hamilton leader e la battuta di Norris