Libere 1: Norris brucia Verstappen, Leclerc terzo davanti ad Antonelli

Tornando in alto, a chiudere la top five è Nico Hulkenberg (+0.144). George Russell è sesto davanti all'altra Sauber di Gabriel Bortoleto e alla Hasa-Ferrari di Oliver Bearman. Carlos Sainz (Williams) e Franco Colapinto (Alpine) completano la top ten. Migliore dei rookie in pista (titolari esclusi) il giapponese Ryo Hirakawa che - al volante della Haas solitamente guidata da Esteban Ocon - si ferma solo alle porte della prima pagina della classifica (undicesimo). Nove in totale i rookie in pista. Dodicesimo tempo per Isack Hadjar: è... l'ultimo a contenere entro il mezzo secondo (492 millesimi) il ritardo dal miglior tempo, indice di una sessione tiratissima e supercompetitiva. Curiosamente il neo pilota Red Bull 2026 è anche l'ultimo tra i piloti titolari in pista. Davanti a lui appunto Hirakawa, alle sue spalle gli otto rookie. Caso più unico che raro, Aston Martin schiera una formazione completamente diversa da quella abituale: il terzo pilota AM 2026 Jak Crawford e Cian Shields in pista (penultimo e ultimo tempo per loro), Fernando Alonso e Lance Stroll ai box