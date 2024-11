L'Italia sogna la finale di Coppa Davis, ma l'Australia fa paura con Kokkinakis e De Minaur

Dall'altra parte c'è un "singolarista atipico" come Thompson, numero 26 al mondo nell'individuale, ma in grado di qualificarsi alle Finals anche in doppio. Il 30enne di Sidney è un atleta versatile, che può giocarsela con tutti, ma che soprattutto si trova a proprio agio sul terreno veloce di Malaga, simile per certi versi a quello incontrato a Torino dove in coppia con il connazionale Max Purcell, ha superato sia il tandem composto da Marcel Granollers e Horacio Zeballos che quello formato da Nikola Mektic e Wesley Koolhof. Con Ebden ha trovato subito il giusto feeling, motivo per cui Volandri, qualora si arrivasse a quel punto, dovrebbe ben valutare se schierare una coppia sperimentale come quella composta da Sinner e Berrettini, oppure giocarsi la carta rappresentata da Bolelli e Vavassori.