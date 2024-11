Coppa Davis: l’Australia elimina gli USA nei quarti e aspetta l’Italia

Sorride l’Australia nella Final 8 di Coppa Davis in scena al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga: la selezione capitanata da Lleyton Hewitt ha infatti la meglio 2-1 degli Stati Uniti nei quarti di finale. Un risultato dolcissimo per la Nazionale australiana, che inizia la giornata aggiudicandosi il primo match in singolare. A portare il primo punto agli oceanici è Thanasi Kokkinakis, al termine di una sfida epica con Ben Shelton. Il ventottenne di Adelaide domina il primo set, vinto con un netto 6-1 in appena 22’, ma poi si vede riprendere dallo statunitense in quello successivo. Smaltita l’emozione per l’esordio personale in Davis, Shelton toglie infatti il servizio all’avversario nel primo game del secondo set e poi riesce a difendere tutti i tentativi di break, vincendo 6-4. Risulta quindi decisivo il terzo set, dove Kokkinakis si impone al settimo match point in un tie-break al cardiopalma: 6-1, 4-6, 7(16)-6(14) il risultato finale a suo favore.