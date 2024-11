Tennis, Sinner rullo anche in Coppa Davis: l'ultima sconfitta è del 2022

Ci pensa Jannik Sinner, e l'Italia vola in semifinale di Coppa Davis. Senza tralasciare il grande apporto di Matteo Berrettini nel doppio, è indubbio che dopo l'iniziale sconfitta di Musetti è stata la forma del numero uno al mondo a cambiare i destini degli azzurri contro l'Argentina. Lo strepitoso 2024 di Jannik è fatto di 71 vittorie in singolare, tra cui quella di ieri contro Sebastien Baez: restando alla Davis, in barba a tutte le malelingue che vogliono Sinner poco attento ai destini del proprio Paese (vedi i tanti, troppi?, retropensieri sull'assenza alle Olimpiadi), sono dieci vittorie e una sola sconfitta, tra l'altro ininfluente - la qualificazione era già arrivata - contro la Svezia nel settembre 2022.