Juve riposa, Spalletti spera nel recupero di Kelly e Conceicao

La Juventus è rimasta a riposo, la missione Cremonese inizierà da domani. Il posticipo al lunedì permette ai ragazzi di Luciano Spalletti di avere più tempo per preparare la gara contro la neopromossa guidata da Davide Nicola e soprattutto per provare a recuperare Kelly e Conceicao: l'inglese appare più avanti rispetto al portoghese, ma c'è speranza per entrambi. In attacco si rinnoverà il ballottaggio tra David e Openda, con il canadese galvanizzato dalla convincente prestazione contro il Sassuolo con gol e assist, mentre Miretti insegue la conferma dal primo minuto dopo la rete del raddoppio contro i neroverdi. A centrocampo, invece, Spalletti è orientato a riproporre la coppia Locatelli-Thuram con McKennie e Cambiaso sulle corsie laterali.