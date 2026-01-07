Sinner è sbarcato in Corea del Sud: tutto pronto per l'esibizione con Alcaraz

Jannik Sinner è sbarcato a Seul ed è pronto a tornare in campo. Il numero 2 al mondo, infatti, aprirà il suo anno con un match di esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma in Corea del Sud sabato 10 gennaio alle ore 8 italiane. Jannik è stato accolto in aeroporto da molti tifosi, con i quali si è fermato per scattare le foto di rito e per firmare autografi. Il 2026 di Sinner comincia così, in attesa dell'ormai imminente debutto all'Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo vinto per due anni consecutivi.