Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
FOTO E VIDEO

Sinner è sbarcato in Corea del Sud: tutto pronto per l'esibizione con Alcaraz

Il 2026 del tennista azzurro comincia da Seul: in campo sabato alle 8 italiane per la sfida con Alcaraz 

di Martino Cozzi
07 Gen 2026 - 08:45
1 di 6
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Jannik Sinner è sbarcato a Seul ed è pronto a tornare in campo. Il numero 2 al mondo, infatti, aprirà il suo anno con un match di esibizione contro Carlos Alcaraz, in programma in Corea del Sud sabato 10 gennaio alle ore 8 italiane. Jannik è stato accolto in aeroporto da molti tifosi, con i quali si è fermato per scattare le foto di rito e per firmare autografi. Il 2026 di Sinner comincia così, in attesa dell'ormai imminente debutto all'Australian Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo vinto per due anni consecutivi. 

 

Ultimi video

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

00:50

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

I più visti di Tennis

Opelka-Sweeney, ballano 41 cm di altezza: serve la sedia per il saluto!

United Cup, l'Italia è fuori: Cobolli si arrende, inutile il successo della Paolini

Sinner è sbarcato in Corea del Sud: tutto pronto per l'esibizione con Alcaraz

Venus Williams, nozze in grande stile e regali ancora di più: Serena le dona… uno yacht!

Italia subito sconfitta all'esordio in United Cup: 2-1 Svizzera dopo il ko del doppio misto

Laila ha visto Schumacher: come mai Lady Sinner conosce le condizioni dell'ex pilota

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:52
Rubato l'ultimo kart di Jules Bianchi: l'appello del padre, interviene anche Leclerc
11:37
A 16 anni pensava di smettere, ora è il nuovo bomber della Lazio: chi è Petar Ratkov
Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato
11:35
Congo eliminato e il tifoso "statua" viene sbeffeggiato
Che spettacolo in Belgio!
11:34
Che spettacolo in Belgio!
La presentazione...finisce male
11:33
La presentazione...finisce male