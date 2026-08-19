Cobolli: "Devo credere di più in me stesso. Pressione? Me ne metto tanta..."

19 Ago 2026 - 20:42
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Come ho fatto a rimontare? Devo solo credere in me stesso, sapevo che avrei avuto una chance". In queste parole c'è tutto lo spirito tennistico di Flavio Cobolli, che al talento tecnico aggiunge una bella carica di grinta per superare i momenti difficili in campo e portare a casa vittorie importanti come quella odierna sullo spagnolo Rafael Jodar. Un successo in tre set (4-6, 7-6, 6-3) per la sua trentesima vittoria stagionale che proietta l'azzurro nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Due anni fa in Ohio aveva raggiunto gli ottavi per poi essere fermato da Hubert Hurkacz, ma questa volta Cobolli ha fatto un passo in avanti, battendo il ventenne talento iberico reduce dalla finale nell'Atp 500 di Washington e della semifinale nel Masters di Montreal. "Rafa viene da un paio di settimane straordinarie e credevo potesse essere un po' stanco - ha detto l'italiano a fine match -. Verso la fine mi sentivo più fresco e sono riuscito a spingermi al limite per vincere. Non voglio sentire più parlare di pressione, perché me ne metto già tanta da solo addosso, o con il mio team. Devo combattere con la pressione, ma devo anche viverla nel modo giusto", ha aggiunto, spiegando così le urla liberatorie con sui si è sfogato dopo aver messo a terra lo smash del match point. 

Tennis

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:25
MCH COBOLLI AGLI OTTAVI DI CINCINNATI PER SITO 18/8 MCH

Cobolli, che carattere! Si prende gli ottavi a Cincinnati

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

00:43
CLIP DARDERI AVANTI A MONTREAL PER SITO 5/8 SRV

Atp Montreal, solo Darderi al terzo turno: la vittoria contro Diallo

00:45
CLIP BERRETTINI ELIMINATO A MONTREAL PER SITO 4/8 SRV

Delusione Berrettini: eliminato al primo turno, a Montreal, da Navone

00:05
L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

L'allenamento di Alcaraz con un occhio bendato

00:30
ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

ATP 550 Washington: Musetti vola ai quarti

00:24
13 MCH BERRETTINI E PEGGY GOU IBIZA DC10 21/07 MCH

Berrettini scatenato a Ibiza in consolle con Peggy Gou

02:04
4 mesi alle Atp Finals

4 mesi alle Atp Finals

00:37
MCH PONTE PININFARINA SKYWALK ATP FINALS TORINO 17/07 MCH

ATP Finals, guarda il nuovo ponte Skywalk: una camminata da sogno

02:32
DICH BINAGHI OTO DICH

Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

05:07
DICH BINAGHI DICH

Binaghi: "Con Sinner ci divertiremo per i prossimi 10 anni"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

I più visti di Tennis

Nick Kyrgios

Kyrgios, proprio tu? Positivo alla cocaina e sospeso: "Mi sentivo impotente e solo"

Sinner Us Open 2025

Sinner-US Open, sono i giorni della verità: Jannik a New York solo con l’ok dei medici

"Da squalifica per 2 anni", "L'Atp lo ha protetto": tutti gli attacchi di Kyrgios a Sinner sul doping

Djokovic, che sofferenza: vomita e si inginocchia più volte in campo FOTO

Djokovic sta male in campo e viene eliminato a Cincinnati: "Ho un problema di salute da tempo"

Sinner Us Open 2025

Sinner, ultimi controlli al J Medical: US Open ancora in bilico

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:32
Como, accordo con il Milan per il prestito di Ricci
21:18
Benfica, fatta per Circati: al Parma 20 milioni
21:09
Dalla benedizione di Messi al flirt del 2020, il Barça ripiomba su Lautaro: "Pronti 100 milioni"
Barça: Rodri indosserà la "16"
21:06
Barça: Rodri indosserà la "16"
20:42
Cobolli: "Devo credere di più in me stesso. Pressione? Me ne metto tanta..."