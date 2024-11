Caso Swiatek, Halep: "Perché una differenza così grande? L'ITIA ha voluto distruggermi"

L'ATTACCO DELLA HALEP

"Sono seduta e cerco di capire - ha scritto Halep dopo aver appreso la notizia della sospensione di Swiatek -, ma è davvero impossibile per me capire una cosa del genere. Mi alzo e mi chiedo, perché c'è una differenza così grande nel trattamento e nel giudizio? Non riesco a trovare e non credo che possa esserci una risposta logica. Può essere solo cattiva volontà da parte dell'ITIA, l'organizzazione che ha fatto assolutamente di tutto per distruggermi nonostante le prove. Com'è possibile che in casi identici verificatisi più o meno nello stesso periodo l'ITIA abbia adottato approcci completamente diversi a mio danno? Come potevo accettare che la WTA e il consiglio dei giocatori non volessero restituirmi la classifica che meritavo. Ho perso due anni della mia carriera, ho perso molte notti in cui non riuscivo a dormire, pensieri, ansia, domande senza risposta... ma ho avuto giustizia. Si è scoperto che era una contaminazione e che il passaporto biologico era una pura invenzione. E ho vinto qualcos'altro, la mia anima è rimasta pulita! Mi sento delusa, mi sento arrabbiata, mi sento frustrata, ma non mi sento in torto nemmeno adesso".