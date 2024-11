Sinner-Swiatek, perchè i casi sono diversi? Dalla negligenza alle modalità d'assunzione del prodotto

Situazione diversa per Swiatek che ha assunto trimetazidina attraverso l'utilizzo di LEK-AM, un integratore di melatonina che la numero 2 del ranking WTA assume da anni per combattere il jet-leg. Come riportato dal Corriere dello Sport, la polacca non ha immediatamente individuato la fonte della contaminazione presentando la documentazione soltanto il 26 settembre, oltre un mese dopo il test incriminato, ma soprattutto dopo che la "sospensione cautelare" era già scattata. Il 30 settembre Swiatek ha inviato all'ITIA il prodotto e, attraverso l'analisi di un laboratorio indipendente, è emerso come quel lotto di LEK-AM contenesse la trimetazidina. A rafforzare la propria posizione la polacca ha presentato test antidoping negativi svoltisi dieci giorni prima e due settimane dopo quello incriminato confermando come l'assunzione non fosse intenzionale.