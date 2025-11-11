Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Atp Finals, Bolelli e Vavassori superano Granollers e Zeballos e volano in semifinale

Gli azzurri hanno sconfitto i numeri 3 del tabellone per 7-5 6-4 garantendosi l'aritmetico passaggio al turno successivo

di Redazione
11 Nov 2025 - 15:13

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i primi italiani a centrare l'accesso alle semifinali delle Atp Finals in corso a Torino. Il tandem azzurro ha sconfitto per 7-6 6-4 lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos nella seconda giornata del round robin di doppio garantendosi così l'accesso al turno successivo.

Inizio molto equilibrato con gli azzurri che sono apparsi particolarmente fluidi al servizio, sfruttando soprattutto qualche lacuna lasciata da Zeballos tanto da prendersi una palla break non trasformata al quarto game. Lo spagnolo e l'argentino hanno però trovato pian piano la fiducia nella battuta ribaltando di fatto la situazione e prendendosi tre palle break, cancellate dagli azzurri che si sono salvati spostando ancora una volta il gioco su Zeballos. Bolelli e Vavassori si sono però ritrovati nella medesima situazione sul 5-5 con il torinese che ha cancellato il rischio con una "schiacciata" a rete prima di spingere gli avversari all'errore. La sfida si è quindi prolungata sino al tie-break che ha visto il duo tricolore imporsi per 7-6.

Atp Finals, Bolelli e Vavassori sfidano Granollers e Zeballos per un posto in semifinale

Il risultato ha subito aiutato gli azzurri con Bolelli che ha sfoderato il proprio rovescio sulla battuta di Zeballos per prendersi il primo break della sfida all'inizio del secondo set, prontamente rafforzato da un ottimo servizio. Bolelli e Vavassori non hanno più concesso nulla agli avversari, rispondendo colpo su colpo a Granollers e Zeballos e avvicinando un nuovo break sul 5-3.

Nonostante una risposta fortunata che ha tenuto in gioco i numeri 3 del tabellone, Bolelli e Vavassori hanno chiuso la pratica poco dopo imponendosi per 6-4. Gli azzurri aspetteranno ora la sfida fra i tedeschi Tim Pütz Kevin Krawietz e gli inglesi Julian CashLloyd Glasspool che, in caso di vittoria di quest'ultimi, regalerebbe al torinese e al bolognese il primo posto nel raggruppamento con una giornata in anticipo. 

"Una delle partite migliori mai giocate. Nella top 3". Freschi della vittoria contro Granollers/Zeballos che li ha portati alla qualificazione in semifinale alle Atp Finals di Torino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si godono il momento con un occhio avanti, ma senza "l'ossessione della vittoria". "E' ;;una sensazione fantastica, il pubblico è incredibile - dice Bolelli -. Abbiamo avuto l'opportunità di giocare già l'anno scorso ma stavolta penso che siamo arrivati ;;più preparati, più concentrati. Penso che abbiamo giocato due ottime partite, soprattutto oggi, anche meglio della prima. Abbiamo salvato qualche punto delicato e stiamo riuscendo a essere un pochino più freddi nei momenti importanti e cerchiamo di cogliere ogni chance che arriva. L'abbiamo fatto anche oggi e non vediamo l'ora che arrivi la terza partita". Anche Vavassori ammette che "queste due partite mi sono piaciute molto. Credo che sia stata una delle migliori che abbia mai giocato. Il nostro obiettivo era mettere energia in ogni punto, cercando di rimanere sempre uniti, sempre occhi negli occhi. Credo sia stata la chiave della nostra vittoria e cercheremo di fare lo stesso nelle prossime partite". Per 'Wave' "l'obiettivo principale è sempre quello di giocare punto dopo punto, non stiamo pensando al risultato adesso e non diamo per scontato il fatto di essere qui. Certo - conclude - uno gioca per vincere, ma non è la nostra ossessione: cerchiamo di dare il meglio, ci stiamo allenando bene, ci godiamo questa vittoria e prepariamo la prossima partita".

"Una delle partite migliori mai giocate. Nella top 3". Freschi della vittoria contro Granollers/Zeballos che li ha portati alla qualificazione in semifinale alle Atp Finals di Torino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si godono il momento con un occhio avanti, ma senza "l'ossessione della vittoria". "E' una sensazione fantastica, il pubblico è incredibile - dice Bolelli -. Abbiamo avuto l'opportunità di giocare già l'anno scorso ma stavolta penso che siamo arrivati più preparati, più concentrati. Penso che abbiamo giocato due ottime partite, soprattutto oggi, anche meglio della prima. Abbiamo salvato qualche punto delicato e stiamo riuscendo a essere un pochino più freddi nei momenti importanti e cerchiamo di cogliere ogni chance che arriva. L'abbiamo fatto anche oggi e non vediamo l'ora che arrivi la terza partita". Anche Vavassori ammette che "queste due partite mi sono piaciute molto. Credo che sia stata una delle migliori che abbia mai giocato. Il nostro obiettivo era mettere energia in ogni punto, cercando di rimanere sempre uniti, sempre occhi negli occhi. Credo sia stata la chiave della nostra vittoria e cercheremo di fare lo stesso nelle prossime partite". Per 'Wave' "l'obiettivo principale è sempre quello di giocare punto dopo punto, non stiamo pensando al risultato adesso e non diamo per scontato il fatto di essere qui. Certo - conclude - uno gioca per vincere, ma non è la nostra ossessione: cerchiamo di dare il meglio, ci stiamo allenando bene, ci godiamo questa vittoria e prepariamo la prossima partita".

