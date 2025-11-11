Atp Finals, Bolelli e Vavassori superano Granollers e Zeballos e volano in semifinale

"Una delle partite migliori mai giocate. Nella top 3". Freschi della vittoria contro Granollers/Zeballos che li ha portati alla qualificazione in semifinale alle Atp Finals di Torino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si godono il momento con un occhio avanti, ma senza "l'ossessione della vittoria". "E' ;;una sensazione fantastica, il pubblico è incredibile - dice Bolelli -. Abbiamo avuto l'opportunità di giocare già l'anno scorso ma stavolta penso che siamo arrivati ;;più preparati, più concentrati. Penso che abbiamo giocato due ottime partite, soprattutto oggi, anche meglio della prima. Abbiamo salvato qualche punto delicato e stiamo riuscendo a essere un pochino più freddi nei momenti importanti e cerchiamo di cogliere ogni chance che arriva. L'abbiamo fatto anche oggi e non vediamo l'ora che arrivi la terza partita". Anche Vavassori ammette che "queste due partite mi sono piaciute molto. Credo che sia stata una delle migliori che abbia mai giocato. Il nostro obiettivo era mettere energia in ogni punto, cercando di rimanere sempre uniti, sempre occhi negli occhi. Credo sia stata la chiave della nostra vittoria e cercheremo di fare lo stesso nelle prossime partite". Per 'Wave' "l'obiettivo principale è sempre quello di giocare punto dopo punto, non stiamo pensando al risultato adesso e non diamo per scontato il fatto di essere qui. Certo - conclude - uno gioca per vincere, ma non è la nostra ossessione: cerchiamo di dare il meglio, ci stiamo allenando bene, ci godiamo questa vittoria e prepariamo la prossima partita".