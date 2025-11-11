Giorgia Collomb guida la next gen dello sci alpino italiano: "La sfida è sempre e solo con me stessa"

Giorgia Collomb è uno dei prospetti più belli dello sci alpino italiano. Nonostante abbia soltanto diciannove anni, l'atleta di La Thuile ha già fatto vedere grandi cose aggiudicandosi l'oro in slalom gigante ai Mondiali Juniores, ma soprattutto conquistando il titolo iridato assoluto nella gara a squadre. In un periodo in cui l'Italia fatica a trovare giovani talenti che possano prendere l'eredità di Federica Brignone e Sofia Goggia, Collomb è pronta a prendersi la squadra sulle spalle, già a partire dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.