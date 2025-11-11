Sosta nazionali, tutti i convocati della Serie A squadra per squadra

Ultima sosta per le Nazionali del 2025 con il doppio impegno dell'Italia di Gattuso, attesa dalle ultime sfide nel girone contro Moldavia (13 novembre a Chisinau) e Norvegia (16 novembre a Milano), e tutte le altre gare di qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali che impegneranno tantissimi giocatori della Serie A (precisamente 164) e svuoteranno i campi di allenamento. Zingonia in particolare sarà quasi deserta visto che l’Atalanta manda in giro per il mondo ben 13 giocatori, mentre Cremonese (2) e Parma (1) potranno lavorare a ranghi quasi completi. 11 i convocati del Milan così come quelli dell’Inter, che si sfideranno al rientro dalla sosta, ‘solo’ 10 invece quelli della Juve, della Roma e del… Como, che ormai ha numeri da big.