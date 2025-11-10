Tennis, tragedia alle Atp Finals: morti per malore due spettatori

Una doppia tragedia ha scosso la seconda giornata della Atp Finals di Torino. Due uomini sono morti in seguito a un malore in due differenti episodi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Si tratta di due persone di 70 e 78 anni. La prima si è sentita male nella mattinata di lunedì, davanti al Fan Village di piazza d’Armi, nei pressi dell’Inalpi Arena; la seconda invece sugli spalti dell'impianto che ospita l'evento, durante il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.