Tennis, tragedia alle Atp Finals: morti per malore due spettatori

Le vittime sono due settantenni, gli episodi avvenuti a poche ore di distanzadi Redazione
© Getty Images
Una doppia tragedia ha scosso la seconda giornata della Atp Finals di Torino. Due uomini sono morti in seguito a un malore in due differenti episodi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Si tratta di due persone di 70 e 78 anni. La prima si è sentita male nella mattinata di lunedì, davanti al Fan Village di piazza d’Armi, nei pressi dell’Inalpi Arena; la seconda invece sugli spalti dell'impianto che ospita l'evento, durante il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.
In tuttie e due i casi sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 per effettuare i tentativi di rianimazione, le due persone sono state portate in codice rosso all'ospedale Molinette, ma in entrambi i casi non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato registrato poco dopo il ricovero