Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis, tragedia alle Atp Finals: morti per malore due spettatori

Le vittime sono due settantenni, gli episodi avvenuti a poche ore di distanza

di Redazione
10 Nov 2025 - 21:02
© Getty Images

© Getty Images

Una doppia tragedia ha scosso la seconda giornata della Atp Finals di Torino. Due uomini sono morti in seguito a un malore in due differenti episodi avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Si tratta di due persone di 70 e 78 anni. La prima si è sentita male nella mattinata di lunedì, davanti al Fan Village di piazza d’Armi, nei pressi dell’Inalpi Arena; la seconda invece sugli spalti dell'impianto che ospita l'evento, durante il match tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

In tuttie e due i casi sono intervenuti sul posto i soccorritori del 118 per effettuare i tentativi di rianimazione, le due persone sono state portate in codice rosso all'ospedale Molinette, ma in entrambi i casi non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato registrato poco dopo il ricovero

tennis
atp finals
torino

Ultimi video

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

I più visti di Tennis

Sinner nel mirino degli Schützen: "Parla pure del tuo orgoglio italiano, ma rispettaci"

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

Djokovic vince in rimonta e fa 101 in carriera con regalo a Musetti: forfait Finals, ci sarà l'azzurro

Sinner e Alcaraz si contendono il trofeo del numero uno del ranking: le foto già iconiche

Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì

Brutto episodio a Torino, Alcaraz insultato al rientro in hotel: "Scemo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:29
Sarri invoca gli arbitri stranieri ma cosa dicono i numeri? Falli e tempo effettivo, il confronto con la Premier
21:10
Tottenham, obiettivo Rodrygo per il 2026
21:08
Coppa del Mondo di sci: per slalom a Levi l'Italia in difficoltà, ma ci prova
21:04
Real Madrid, Courtois si fa male: salta gli impegni con il Belgio
21:02
Tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori