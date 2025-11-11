La Grande Panda conquista l'Europa

L'ultima nata di casa Fiat si laurea Auto Europa 2026di Lorenzo Candotti
Un premio che certifica la bontà del progetto. La Grande Panda vince il titolo di Auto Europa 2026. È stata eletta da una giuria composta da giornalisti italiani, opinion leader del settore e da un voto popolare, espresso online da 4.000 persone.
Una vittoria arrivata dopo aver sfidato in finale altre 6 auto, tra cui la cugina Jeep Compass che si aggiudica il premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla. Le altre auto arrivate all'ultimo atto sono state: Bmw X3, Dacia Bigster, Renault 4 E-Tech Electric e Audi Q3.
I modelli sono stati selezionati tra le novità "made in Europe" del 2025. Devono essere quindi prodotte o assemblate nel Vecchio Continente e sono state giudicate in base all'innovazione, al design, alla qualità, economia di esercizio e completezza di gamma.
Fiat Grande Panda eredita il titolo dalla Dacia Duster. L'albo d'oro della manifestazione dice che la Fiat sale così a 9 successi (Tipo 1999 - Cinquecento 1993 - Punto 1995 - Bravo/Brava 1996 - Panda 2004 - Grande Punto 2006 - 500 2008 - Nuova 500 2022). La manifestazione è nata nel 1987 e la prima auto premiata è stata la Audi 80.