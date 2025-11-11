Logo SportMediaset

AUTO EUROPA 2026

La Grande Panda conquista l'Europa

L'ultima nata di casa Fiat si laurea Auto Europa 2026

di Lorenzo Candotti
11 Nov 2025 - 15:38

Un premio che certifica la bontà del progetto. La Grande Panda vince il titolo di Auto Europa 2026. È stata eletta da una giuria composta da giornalisti italiani, opinion leader del settore e da un voto popolare, espresso online da 4.000 persone.

La prova della Grande Panda Ibrida

Una vittoria arrivata dopo aver sfidato in finale altre 6 auto, tra cui la cugina Jeep Compass che si aggiudica il premio speciale assegnato dalla Giuria popolare. La preferita degli opinion leader è stata, invece, Mercedes Cla. Le altre auto arrivate all'ultimo atto sono state: Bmw X3, Dacia Bigster, Renault 4 E-Tech Electric e Audi Q3.

La prova della Grande Panda elettrica

I modelli sono stati selezionati tra le novità "made in Europe" del 2025. Devono essere quindi prodotte o assemblate nel Vecchio Continente e sono state giudicate in base all'innovazione, al design, alla qualità, economia di esercizio e completezza di gamma.

La prova della Renault 4 E-Tech Electric

Fiat Grande Panda eredita il titolo dalla Dacia Duster. L'albo d'oro della manifestazione dice che la Fiat sale così a 9 successi (Tipo 1999 - Cinquecento 1993 - Punto 1995 - Bravo/Brava 1996 - Panda 2004 - Grande Punto 2006 - 500 2008 - Nuova 500 2022). La manifestazione è nata nel 1987 e la prima auto premiata è stata la Audi 80.

