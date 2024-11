Binaghi: "Caso doping? Sinner è un fenomeno e non si fa condizionare"

In fondo a un anno così, perfetto a dire poco, c'è l'ombra lunga del doping, che fa paura e metterebbe ansia a chiunque. Non a Jannik Sinner, però, perché, spiega Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, a Radio Anch'io Sport (Rai Radio 1) "questo ragazzo è un fenomeno. Non è condizionabile in nessun modo, riesce a trarre energia positiva da qualsiasi situazione". "Non è stato condizionato dal caso doping e da questo incidente che gli sta tormentando la vita - dice ancora -. Spero che nei prossimi mesi abbia il suo epilogo positivo in modo definitivo. Nonostante questo, ha fatto un anno straordinario: ha vinto due Slam, ha vinto le Finals, è il numero 1 del mondo e lo resterà ancora per tanto tempo. Cosa vogliamo chiedergli di più? Jannik non si pone limiti. Una delle cose più belle che ho sentito dire all'interno del suo staff è che tiene al torneo di Roma più che a qualunque altro torneo. Lo capisco, perché è il vero torneo di nostra proprietà, ha più di 80 anni, è il cuore pulsante del tennis del nostro paese. Mi ha fatto molto piacere".