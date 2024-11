Dall'Australia a Torino: l'anno straordinario del "Maestro" Jannik

Un anno magico, introdotto a fine 2023 dal trionfo dell'Italtennis in Coppa Davis, con la firma indelebile del campione altoatesino. Un'impresa quella vista a Torino che lo rende Maestro del tennis e che lo distingue ulteriormente da leggende come Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, che avevano ottenuto i loro successi solo al Roland Garros. A 23 anni, Sinner non solo ha confermato il suo status di numero uno del mondo, ma ha anche messo in bacheca l'ennesimo titolo del 2024, con un bilancio impressionante di vittorie, nei tornei del Grande Slam. Il suo trionfo a New York arriva dopo un'estate perfetta che ha visto l'italiano imporsi anche a Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati, raggiungendo un incredibile record di 11 vittorie consecutive, concedendo soltanto due set. In questo magico anno Sinner è diventato il più giovane tennista dell'era Open a vincere sia gli Australian Open che gli US Open nello stesso anno, un'impresa riuscita in precedenza solo a Mats Wilander, Novak Djokovic e Roger Federer. Inoltre, è diventato il primo dal 2017 a trionfare agli US Open da testa di serie numero uno, emulando Rafael Nadal.