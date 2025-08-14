Niente US Open per Matteo Berrettini: il romano rinuncia anche allo Slam americano

La situazione non sembra essersi risolta così Berrettini ha deciso di rinunciare anche agli US Open allontanando ulteriormente il rientro. Non avendo punti da difendere fra Toronto e Cincinnati, l'azzurro recupererà probabilmente posizioni nella classifica ATP giungendo sino alla piazza numero 52, tuttavia a inizio settembre perderà il bottino raccolto con il secondo turno a Flushing Meadows lo scorso anno e si ritroverà con 925 punti.