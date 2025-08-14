Logo SportMediaset
Niente US Open per Matteo Berrettini: il romano rinuncia anche allo Slam americano

Il 29enne capitolino ha annunciato il forfait a causa dei problemi fisici che lo hanno bloccato la scorsa primavera 

14 Ago 2025 - 15:04

Il periodo nero di Matteo Berrettini sembra non avere fine. Il 29enne capitolino dovrà saltare anche gli US Open, al via fra una decina di giorni a New York, a causa dei problemi fisici che lo stanno affliggendo ormai da mesi. Dopo essere uscito al primo turno a Wimbledon, il fuoriclasse romano non ha più disputato incontri ufficiali cancellando ogni impegno previsto.

La situazione non sembra essersi risolta così Berrettini ha deciso di rinunciare anche agli US Open allontanando ulteriormente il rientro. Non avendo punti da difendere fra Toronto e Cincinnati, l'azzurro recupererà probabilmente posizioni nella classifica ATP giungendo sino alla piazza numero 52, tuttavia a inizio settembre perderà il bottino raccolto con il secondo turno a Flushing Meadows lo scorso anno e si ritroverà con 925 punti. 

berrettini
us open

