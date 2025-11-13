Berrettini: "Davis senza Sinner e Musetti? Abbiamo tanti campioni: a Bologna con il coltello tra i denti"

Poi Berrettini ha parlato della sua condizione fisica proprio in vista della caccia alla terza Insalatiera di fila: "Sto bene, sono molto contento delle partite giocate nell'ultima parte dell'anno. Poi ci sono cose tecniche che si possono migliorare. Non siamo mai riusciti ad avere due o tre mesi per lavorare bene. Spero di avere un po' di continuità con il mio tennis. Questa settimana di allenamento a Torino mi dà tante energie: ho la sensazione di potermi togliere ancora grandi soddisfazioni. Sto lavorando bene, ovviamente non facile ritrovare il ritmo e la fiducia nel corpo con così tanti stop and go. Ma so quanto valgo e il livello che posso esprimere".