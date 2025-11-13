Logo SportMediaset

Tennis
TENNIS

Berrettini: "Davis senza Sinner e Musetti? Abbiamo tanti campioni: a Bologna con il coltello tra i denti"

Il tennista romano convinto che l'Italia possa far bene anche senza Jannik e Lorenzo: "A prescindere da chi ci sarà, saremo carichissimi"

di Redazione
13 Nov 2025 - 13:17

"Siamo una squadra fortissimi, come direbbe Checco Zalone", così Matteo Berrettini presenta le finali di Coppa Davis in programma dal 18 al 23 novembre a Bologna. "Mi sento bene, arrivo a questo appuntamento con grandissima fiducia: sono carico. In Davis darò tutto come sempre". Poi il tennista romano parla dell'assenza sicura di Sinner e quella probabile, ma non ancora confermata, di Musetti: "Ci sarà una squadra carichissima, al di là dei componenti: abbiamo la fortuna di avere una panchina lunghissima con tanti campioni e tanti bravi ragazzi che tengono al gruppo prima della persona. Giocheremo in casa e dovremo gestire bene il peso delle due Davis vinte. Arriveremo comunque con il coltello tra i denti".

Poi Berrettini ha parlato della sua condizione fisica proprio in vista della caccia alla terza Insalatiera di fila: "Sto bene, sono molto contento delle partite giocate nell'ultima parte dell'anno. Poi ci sono cose tecniche che si possono migliorare. Non siamo mai riusciti ad avere due o tre mesi per lavorare bene. Spero di avere un po' di continuità con il mio tennis. Questa settimana di allenamento a Torino mi dà tante energie: ho la sensazione di potermi togliere ancora grandi soddisfazioni. Sto lavorando bene, ovviamente non facile ritrovare il ritmo e la fiducia nel corpo con così tanti stop and go. Ma so quanto valgo e il livello che posso esprimere". 

