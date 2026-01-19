Logo SportMediaset

Tennis
AUSTRALIAN OPEN

Australian Open, i risultati: avanzano sia Medvedev che Djokovic, Auger-Aliassime si ritira

Nole batte in tre set Martinez, ora sfiderà Maestrelli. Out Auger-Aliassime, nel femminile bene Swiatek e Gauff

19 Gen 2026 - 13:51
Nessun problema all'esordio all'Australian Open 2026 per Novak Djokovic. Il serbo piega 6-3, 6-2, 6-2 lo spagnolo Martinez in un match con poche sbavature e adesso sfiderà l'italiano Francesco Maestrelli. La sorpresa è il ritiro, e dunque l'eliminazione, di Auger-Aliassime, che abbandona sul 2-1 nel conto dei set per il portoghese Borges. Nel tabellone femminile, avanzano Iga Swiatek e Coco Gauff: battute in due set Yuan e Rakhimova.

TABELLONE MASCHILE
Inizia in scioltezza la ventunesima partecipazione all'Australian Open di Novak Djokovic: Nole va al secondo turno dopo aver travolto un avversario non scontato come Pedro Martinez, spagnolo e numero 71 della classifica Atp. Lo fa con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, in due ore esatte di gioco e senza concedere nemmeno una palla break all'iberico, che invece ne incassa 12 perdendo cinque volte il servizio. Nel primo set, il numero 4 al Mondo va subito sul 3-0 e ha altre tre palle break, due sul 5-2 per chiudere in anticipo il set, ma Martinez limita i danni. C'è comunque poco da fare: 6-3 nel primo set, poi due 6-2 per Djokovic che non concede nulla ed è quasi perfetto al momento di sfruttare i tanti buchi dell'avversario. Di certo un esordio soft e senza patemi per Nole, che adesso si ritroverà davanti una delle sorprese del primo turno: il pisano Francesco Maestrelli, capace di vincere la sua prima partita nel tabellone principale di uno Slam.

Il primo vero colpo di scena a Melbourne arriva da Auger-Aliassime, costretto al ritiro a inizio quarto set del match contro Borges. Sul 3-6, 6-4, 6-4 in favore del portoghese, infatti, il canadese accusa dei crampi alla parte sinistra. Dopo due punti nel quarto set, però, alza bandiera bianca: il lusitano se la vedrà ora contro Thompson, padrone di casa che si impone in quattro set sull'argentino Cerundolo. Nessun problema, invece, per Medvedev, che piega in tre parziali l'olandese de Jong: il prossimo avversario sarà il francese Halys (3-0 a Tabilo). Nessun problema nemmeno per de Minaur, che inizialmente doveva ritrovarsi di fronte Berrettini: l'australiano travolge 6-2, 6-2, 6-3 McDonald e ora si ritroverà di fronte Medjedovic (3-1 a Navone). Bene Davidovich Fokina (6-2, 6-3, 6-3 su Misolic), ora chiamato a sfidare l'americano Opelka che travolge Budkov Kjaer (6-4, 6-3, 6-4).

TABELLONE FEMMINILE
Nessun problema al debutto per Iga Swiatek: la polacca si impone 7-6(5), 6-3 sulla cinese Yuan, che mette in difficoltà la polacca solo nel primo set. La numero 2 al Mondo sfiderà ora la ceca Bouzkova (2-0 a Zarazua). Non sbaglia nemmeno Coco Gauff: la semifinalista del 2024 travolge 6-2, 6-3 l'uzbeka Rakhimova e passa il turno, per la numero 3 al Mondo c'è ora Danilovic, che al terzo set e in rimonta supera Venus Williams. La polacca Frech (doppio 6-1 ad Erjavec) sarà invece l'avversaria al secondo turno di Jasmine Paolini.

Tra le americane che passano il turno ci sono anche Jessica Pegula (6-2, 6-1 a Zakharova), Li (2-1 su Osorio) e Stearns che si prende la sfida tutta statunitense con Kenin (6-2, 6-3). Ma, soprattutto, Anisimova, che travolge (6-3, 6-2) la svizzera Waltert. Saluta invece Barbora Krejcikova, eliminata dalla russa Shnaider che vince 2-6, 6-3, 6-3. Out pure l'argento a Parigi 2024: Donna Vekic cede 4-6, 6-3, 6-0 ad Andreeva. Bene Badosa (6-2, 6-4 a Diyas) e Mertens (7-5, 6-1 a Tararudee).

